neues deutschland: Berliner LINKE-Politikerin Katalin Gennburg hält Hausbesetzungen für legitimes Mittel

Katalin Gennburg, stadtentwicklungspolitische

Sprecherin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, hat

grundsätzlich Verständnis für Hausbesetzungen. »Wenn so viel Wohnraum

durch Spekulation enteignet und das Recht zu Wohnen angegriffen wird,

ist Besetzen ein legitimes Mittel«, sagte die Politikerin der in

Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«

(Freitagsausgabe). Sie fordert auch nach englischem Vorbild eine

Entkriminalisierung von Hausbesetzungen. Um horrenden Mieten und

spekulativem Leerstand entgegen zu treten, hat die Initiative

»#besetzen« dazu aufgerufen, im Frühling dieses Jahres leerstehenden

Wohnraum zu besetzen. »Als selbstbestimmte Berliner*innen wollen wir

die Unvernunft von Leerstand in einer Stadt mit Wohnungsnot, Armut

und Verdrängung nicht länger hinnehmen«, sagte ein Sprecher der

Initiative gegenüber »nd«. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung

lesen. »Wir fordern dazu auf, sich mit den Aktiven und den

Nachbar*innen zu solidarisieren und die Logik von Miete und

Wohneigentum abzulehnen.« Der Berliner Mieterverein schätzt etwa,

dass es bis zu 100.000 unbewohnte Wohnungen in Berlin gibt, wovon

mehr als die Hälfte seit mindestens sechs Monaten leer steht.

