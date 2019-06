neues deutschland: Corbyn-Unterstützer Paul Mason ruft zu Mitte-Links-Bündnissen wie in Berlin auf

Der britische Autor Paul Mason spricht sich vor dem

Hintergrund rechter Wahlerfolge für Mitte-Links-Bündnisse aus. „Die

wichtigste Aufgabe ist heute, die Demokratie gegen die extreme Rechte

zu verteidigen. Dafür müssen wir die progressive Mehrheit dazu

bringen, sich selbst zu verteidigen“, sagt Mason im Interview mit „nd

– Die Woche“, der Wochenendausgabe der Zeitung „neues deutschland“

vom Samstag. In Berlin gebe es mit Rot-Rot-Grün eine Regierung, die

ein solches Bündnis repräsentiere. In Amsterdam gebe es eine ähnliche

Koalition und vielleicht bald auch in Barcelona. „Das ist vielleicht

nicht so gut, als wenn die Linke allein regieren würde, aber es ist

immer noch besser, als die Rechte an der Macht zu haben“, sagte der

Unterstützer des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn.

Gleichzeitig warnt Mason vor dem Versuch, mit der Aufgabe eigener

Positionen einstige Stammwähler zurückholen zu wollen, die nun rechts

wählen. „Es gibt bei Labour eine Fraktion, die sagt, sie wolle die

traditionelle Arbeiterklasse nicht aufgeben. Das will ich auch

nicht“, so Mason. Aber wenn die traditionelle Arbeiterschaft einem

den Rücken kehre, „dann will ich sie mit ökonomischen Antworten

zurückholen und nicht mit Antworten, die sie in ihrem vielleicht

reaktionären Weltbild stärken“.

Mason setzt stattdessen auf die vernetzte, junge Generation. Sie

sei hochgebildet und führe einen relativ freien Lebensstil in einer

globalisierten Welt. Diese Menschen hätten die größte Macht, etwas zu

verändern. „Und vor allem sind sie auch Arbeiter“, so Mason. Zu ihnen

gehöre der afghanische Taxifahrer, der polnische Fahrradkurier

genauso wie die junge deutsche Frau, die in einem Start-up arbeitet.

„Die Linke braucht sie“, meint Mason. „Sie sollte ihre Werte

repräsentieren und sie mobilisieren für den Kampf gegen Erderwärmung,

für soziale Gerechtigkeit, für individuelle Menschenrechte und gegen

die Rechte.“

