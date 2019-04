neues deutschland: Enteignen – aber richtig Jana Frielinghausüber das Recht auf Wohnen und das Grundgesetz¶

Das Recht auf ein Zuhause, das man sich leisten

kann, gehört zu den im UN-Sozialpakt von 1966 postulierten

Menschenrechten. Angesichts der Unverschämtheit, mit der

Immobilienkonzerne Mieter in die Armut treiben, ist es an der Zeit,

Artikel 15 des Grundgesetzes endlich zum ersten Mal anzuwenden.

Danach ist es zulässig, »Grund und Boden, Naturschätze und

Produktionsmittel« in Gemeineigentum zu überführen – gegen

Entschädigung. Wie hoch die sein sollte, steht dort nicht. Im

Berliner Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen« wird

verlangt, dem Immobilienkonzern seine Tochter GSW mit ihren

62 000 Wohnungen wieder zu entziehen. Dieser hat die

Gesellschaft 2013 von der »Heuschrecke« Cerberus übernommen hat. Und

die wiederum hat die »Gemeinnützige Siedlungs- und

Wohnungsbaugesellschaft« 2004 von der Stadt erworben, auf Beschluss

des damaligen rot-roten Senats. Der Kaufpreis damals: 405 Millionen

Euro. Derzeit sind selbst die Initiatoren des Volksbegehrens bereit,

der Deutschen Wohnen 7 bis 14 Milliarden Euro Entschädigung zu geben

und damit das 30-Fache der damals bezahlten Summe. Der rot-rot-grüne

Senat will sogar 28 bis 36 Milliarden rüberreichen. Angesichts der

dringend benötigter Gelder für den Neubau bezahlbarer Wohnungen in

öffentlicher Hand wäre mindestens letzteres Irrsinn. Eine Enteignung,

die dem Gemeinwohl diente, müsste für den Konzern mindestens sehr

schmerzhaft sein.

