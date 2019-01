neues deutschland: Ex-BGH-Richter Neskovic hält Hartz-IV-Sanktionen für verfassungswidrig

Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof,

Wolfgang Neskovic, sieht die Hartz-IV-Sanktionen mit dem Grundgesetz

in Konflikt: „Seit der bahnbrechenden Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichtshofs vom Februar 2010 gibt es ein

unmittelbares, verfassungsrechtliches Recht auf Zusicherung eines

–menschenwürdigen Existenzminimums–.“ Das erklärte er gegenüber der

Tageszeitung „neues deutschland“. Die Formulierung „Minimum“ bedeute

unmissverständlich, dass jeder Betrag unterhalb dieser festgelegten

Grenze verfassungswidrig sei. Zudem habe das Bundesverfassungsgericht

2012 in der Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz

festgestellt, dass es „neben Bedürftigkeit keine weiteren

Voraussetzungen oder Bedingungen für die Inanspruchnahme“ gebe.

Konsequenterweise müsse dieses Prinzip auch für die reguläre

Grundsicherung Hartz IV gelten. „Demnach können auch –pädagogische

Gründe–, wie das Prinzip des –Förderns und Forderns–, Kürzungen nicht

legitimieren.“ Das Bundesverfassungsgericht wird am 15. Januar zu der

Verfassungsmäßigkeit der Hartz-IV-Sanktionen tagen. Neskovic rechnet

allerdings nur mit einer Teilabschaffung der Strafen für Empfänger.

„Ich könnte mir gut vorstellen, dass die unterschiedlichen

Sanktionsregelungen für den Personenkreis der unter 25-Jährigen

gekippt, beziehungsweise deutlich eingeschränkt werden.“ Es sei zudem

gut möglich, dass das Bundesverfassungsgericht „erheblich engere

Vorgaben“ für die Verhängung von Sanktionen formuliert. Wolfgang

Neskovic war nach seiner Tätigkeit als Richter am Bundesgerichtshof

bis 2013 Bundestagsabgeordneter, davon bis zu seinem Parteiaustritt

2012 für die LINKE. Heute ist er in der Lübecker Bürgerschaft in der

Wähler*inneninitiative »Die Unabhängigen« aktiv.

