neues deutschland: Ex-Whistleblower kritisiert Rolle der Schweizer Justiz bei Cum-Ex-Prozess

Ex-Whistleblower kritisiert Rolle der Schweizer Justiz bei Cum-Ex-Prozess

Der ehemalige Whistleblower Rudolf Elmer hat im

Vorfeld der Urteilsverkündung im Züricher Cum-Ex-Prozess am

Donnerstag massive Kritik an der Schweizer Justiz geübt. „Es geht

einzig und allein um Abschreckung“, beschreibt Elmer den Charakter

des Prozesses gegen den Stuttgarter Anwalt Eckart Seith und zwei

ehemalige Mitarbeiter der Privatbank J. Safra Sarasin im Interview

mit „neues deutschland“ (Donnerstagausgabe). Den drei Angeklagten

drohen hohe Haftstrafen. Die Schweizer Staatsanwaltschaft wirft ihnen

Wirtschaftsspionage, Verrat von Geschäftsgeheimnissen und Verstoß

gegen das Bankgeheimnis vor, weil durch dadurch Verwicklungen der

Bank in Cum-Ex-Geschäfte offengelegt wurden.

Es gehe in dem Prozess nicht um die drei Angeklagten, so Elmer,

der einst krumme Machenschaften der Privatbank Julius Bär öffentlich

machte. „Es geht darum, das Bankgeheimnis zu schützen, und darum,

dass niemand auf die Idee kommt, Informationen von Schweizer Banken

jemandem von außerhalb der Schweiz zur Verfügung zu stellen – auch

wenn schwere Straftaten damit aufgedeckt werden.“ Whistleblowing sei

eine »tödliche Gefahr“ für die Schweizer Finanzindustrie, so Elmer

weiter. „Und die ist in der Schweiz immer noch sehr mächtig.“

