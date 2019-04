neues deutschland: Journalist Max Zirngast rechnet mit Freispruch

Der in der Türkei angeklagte Journalist und

Aktivist Max Zirngast rechnet vor dem Beginn seines Prozesses in

Ankara mit einem Freispruch. „Bis dahin kann es aber noch Jahre

dauern. Vorhersagen bei Prozessen dieser Art sind Spekulation, weil

viele Faktoren mitspielen, die wenig mit der Beweislage zu tun

haben,“ sagte Zirngast der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

„neues deutschland“ (Donnerstagsausgabe). Dem Journalisten wird zur

Last gelegt, Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein. „Es

ist aber in der Türkei in politischen Prozessen üblich, dass die

Staatsanwaltschaft eine Extremforderung stellt, die dann im Verlauf

des Prozesses immer weiter heruntergeschraubt wird. Aus

Mitgliedschaft wird Propaganda, wird Mithilfe und so weiter.“ Das

Vorgehen der türkischen Regierung im Zuge der Kommunalwahlen sieht

Zirngast kritisch. „Die AKP hat nach anfänglichem Schock schnell

gezeigt, dass sie vor allem Istanbul nicht leicht aufgeben wird.“

Zwar sei die Wahl vorbei, „aber der eigentliche Kampf hat erst

begonnen“. Dabei könne die weitere gesellschaftliche Entwicklung des

Landes durchaus auch Gerichtsprozesse wie seinen eigenen

beeinflussen, so Zirngast weiter. „Es geht nicht nur um mich, sondern

um Zehntausende politischer Gefangene. Eine Stärkung der

demokratischen Kräfte in der Türkei hilft allen, die in einer

ähnlichen Situation sind wie ich.“

