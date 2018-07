neues deutschland: Kommentar: Google in dieöffentliche Hand

Mit ihrer Rekordstrafe für Google hat die

EU-Kommission nur eins bewiesen: dass sie nicht versteht, wie die

digitale Ökonomie funktioniert. Natürlich ist Google mit Android bei

Betriebssystemen für Smartphones fast ein Monopolist und natürlich

ist das ein Problem. Aber was macht der Internetriese? Er stellt den

Smartphone-Herstellern sein Android kostenlos zur Verfügung. Im

Gegenzug müssen diese die Google-Suchmaschine Chrome und einige

weitere Apps installieren. Die Hersteller sind diesen Deal offenbar

gerne eingegangen. Denn ihre Alternative wäre gewesen, Milliarden für

die Entwicklung einer ähnlichen Software auszugeben. Und die Kunden

stecken im sogenannten Lock-In-Effekt fest. Weil alle es benutzen und

man es nicht anders kennt, kauft man sich eben auch ein Android-Handy

und »googelt« mal eben, was man wissen muss. Außerdem ist den meisten

die Installierung und Verwendung eines alternativen Betriebssystems

zu kompliziert. So wird die Milliardenstrafe, die Google letztlich

aus der Portokasse bezahlen wird, nichts am Geschäftsmodell ändern.

Wollte Brüssel wirklich etwas gegen die Vormacht des Konzerns machen,

so müsste es sich für die Vergesellschaftung von Google stark machen.

Zugegebenermaßen klingt das etwas utopisch heutzutage. Es gab aber

mal Zeiten, da waren Güter der öffentlichen Daseinsvorsorge in der

Kontrolle der öffentlichen Hand. Und eine ordentliche Suchmaschine

ist in digitalen Zeiten definitiv ein solches Gut.

