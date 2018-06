neues deutschland: Kommentar zu befristeten Anstellungen: Besser, nicht gut

Das Bundesarbeitsgericht wollte Ersatzgesetzgeber

spielen, als es befand, drei Jahre Abstand zwischen zwei sachgrundlos

befristeten Arbeitsverträgen seien in Ordnung. Die Festlegung einer

Verjährungsfrist ist ein Wunsch von Arbeitgeberseite, dem das

Parlament bei der letzten vorsichtigen Reform des Befristungsunwesens

bewusst nicht gefolgt ist. Das Bundesverfassungsgericht weist das

Arbeitsgericht nun in seine Schranken. Richtig so.

Die Verhinderung von Kettenbefristungen an dieser Stelle macht

eine schlechte Sache zwar besser, aber noch lange nicht gut. Denn das

eigentliche Problem sind die grundlos befristeten Jobs. Seit

Einführung dieser Möglichkeit im Jahr 1985 sind sie zum

Massenphänomen geworden, mit dem Arbeitgeber den Kündigungsschutz

aushebeln. Das bleibt weiterhin erlaubt und soll nach den Plänen der

Koalition lediglich eingeschränkt, aber nicht gänzlich verboten

werden.

Außerdem ist schon die Rede von verhinderten Kettenbefristungen

irreführend. Denn sie sind gang und gäbe – der Arbeitgeber muss sich

nur irgendeinen Sachgrund ausdenken, dann dürfen sich befristete

Arbeitsverträge in unbegrenzter Zahl über Jahre aneinanderreihen.

»Erprobung«, »Anschluss an Ausbildung«, »befristete Haushaltsmittel«,

all das sind weit dehnbare Befristungsgründe, die weidlich genutzt

werden. Das Bundesarbeitsgericht spielt auch hier eine unrühmliche

Rolle, indem es selbst zwölf Vertragsverlängerungen in acht Jahren

für unbedenklich erklärte. Auch diese Befristungsmöglichkeiten müssen

deutlich beschränkt werden.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell