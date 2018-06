Straubinger Tagblatt: Asylstreit – Druck auf europäische Partner

Wer glaubt, Seehofer strebe nicht ebenfalls

langfristig europäische Lösungen an, dürfte sich gewaltig täuschen.

Doch er setzt ganz offensichtlich darauf, die bisher so

reformunwilligen europäischen Partner, die ganz gut damit leben

können, dass es den Großteil der Migranten ohnehin nach Deutschland

drängt, gehörig aufzuscheuchen. Seehofer glaubt, wohl nicht zu

Unrecht: Sobald an der deutschen Grenze bestimmte Personen wieder

zurückgewiesen werden, wird schon Bewegung in die europäische

Flüchtlingspolitik kommen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell