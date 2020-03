neues deutschland: Kommentar zu Bodo Ramelows (Linke) Stimme für den AfD-Vizepräsidenten des Landtags in Thüringen

Die Nachricht kam völlig unerwartet und bringt der

problemgeplagten Linkspartei neuen Ärger: Der Thüringer Ministerpräsident Bodo

Ramelow wählte den AfD-Vizepräsidenten des Landtags mit. Nicht nur das – ohne

Ramelows Stimme hätte der Rechtsaußen die nötige Mehrheit verfehlt. Ramelow

begründet seine ebenso eigenwillige wie fragwürdige Entscheidung mit den Rechten

von Parlamentsfraktionen. Aber Fraktion ist eben nicht gleich Fraktion: Die AfD,

zumal die thüringische, ist ein Hort des Hasses, der Demokratieverachtung, der

Demagogie. Wer wie der neue AfD-Landtagsvize über Jahre dem Hassprediger Björn

Höcke willig folgt, der hat es verdient, keine Stimme von links zu bekommen.

Völlig zu Recht sind nun Ramelows Genossen und Koalitionspartner schwer

verunsichert. Politiker aus oppositionsgestählten Parteien haben, sobald in

Regierungsämtern, schon immer Grenzen verschoben. Auch Grenzen des Zumutbaren.

Das war und ist bei den Grünen so, das war und ist bei der Linken so. Aber muss

man deshalb zur Normalisierung einer Partei beitragen, die sich selbst außerhalb

des demokratischen Spektrums stellt? An Ramelows antifaschistischer Haltung gibt

es keinen Zweifel; doch dieselbe Hand, die er Höcke verweigerte, wählte nun

dessen Gefolgsmann. Die Rechten und ihre Anhänger werden das als Erfolg feiern.

