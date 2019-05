neues deutschland: Kommentar zu den Lese- und Schreibfähigkeiten in Deutschland

Die Alphabetisierung hat in den vergangenen Jahren

Fortschritte gemacht. Es gibt wohl weniger Menschen, die nur wenig

lesen und schreiben können. Das ist natürlich zu begrüßen.

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verbucht das Ergebnis einer

Studie der Uni Hamburg als Verdienst der Bundesregierung – die mit

dem Alphabetisierungspakt 2016 Mittel für die Forschung, Vernetzung

von Initiativen und eine Kampagne gegen die Stigmatisierung auf den

Weg gebracht hat. Doch damit alleine ist es freilich nicht getan. Es

bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe, möglichst allen Menschen

Zugang zur Schrift zu ermöglichen. Dass dies keine leichte ist, zeigt

die nur geringe Annahme von Alphabetisierungskursen. Gerade einmal

41.018 Personen nahmen 2017 bundesweit daran teil. Die Gründe dafür

sind unterschiedlich. Es mag die Zeit fehlen oder die Scham ist groß.

Aber auch das Geld spielt bei manchen eine Rolle, denn die zumeist an

den Volkshochschulen angebotenen Kurse sind in der Regel nicht

kostenfrei. Die Hürden für eine Teilnahme sollten aber so niedrig wie

möglich gehalten werden, um diese ohnehin stigmatisierte

Personengruppe zu erreichen. Zweifellos wäre eine weiterhin

erfolgreiche Alphabetisierung auch ein gesellschaftlicher

Fortschritt. Denn viele Analphabeten drohen rasch in prekäre

Lebenslagen zu gerateen und damit in die Abhängigkeit von staatlichen

Transferleistungen.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell