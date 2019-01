neues deutschland: Kommentar zu den neuen Ostpapieren von CDU und SPD

Respektlos

Uwe Kalbe über die neuen Ostpapiere von SPD und CDU

Die Strategen der sogenannten Volksparteien haben ein Problem: Sie

haben keine Ahnung, wie sich ihr Volk fühlt. Jedenfalls muss man das

aus den wortreichen Ostkonzepten von SPD und CDU lesen. Im Kern

beinhalten die Papiere, was die Große Koalition an Aufgaben ohnehin

erkannt und auf dem Tisch hat. Da die Lösung jeweils noch aussteht,

Unterschiede in den Vorstellungen erst noch austariert werden müssen,

scheinen die Papiere gar mehr als Botschaft an den Koalitionspartner

gedacht zu sein als an die Wähler, deren Urteil gerade die SPD zu

recht fürchtet. SPD und CDU beteuern ihren Respekt vor den

Lebensleistungen im Osten. Die darin bestehen, dass die Menschen mit

den Auswirkungen der Brüche fertig werden mussten, die ihnen gerade

diese Parteien eingebrockt haben. Wo die Abwicklung einer ganzen

Volkswirtschaft massenhaft Arbeitslose produzierte, traf die

Betroffenen die kühl kalkulierte Kappung der sozialen Netze doppelt.

So scheint der Politikerrespekt am Ende darin zu bestehen, dass die

Menschen hingenommen haben, was ihnen bei der Abwicklung ihrer

Lebensleistungen zugemutet wurde, vielen von ihnen mehrfach. Die

Vorschläge für den Osten schmecken nach aufgewärmtem Kaffee. Alle

Debatten über strukturschwache Regionen und hinterherhinkende

Wirtschaftsleistung Ost sind längst geführt. Wer meint, dass die

Menschen sich davon beeindrucken lassen, wird nach den nächsten

Wahlen erneut erstaunt sein. Er kann die Wähler, die er erreichen

will, nicht kennen. Oder sie sind ihm egal.

