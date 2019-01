Mitteldeutsche Zeitung: zu Sachsen-Anhalt und Braunkohleausstieg

Jetzt, da ein Datum für den Ausstieg aus der

Braunkohle feststeht, heißt es: Mit der Umsetzung der

Projektvorschläge muss sofort begonnen werden. Mit derselben

Beharrlichkeit, mit der sich die Landesregierung beim Aushandeln des

Kohlekompromisses engagiert hat, sollten jetzt die Investitionen in

die Zukunft vorangetrieben werden. Dazu gehört, nicht zu warten, bis

sämtliche Projekte vom Bund finanziert sind. Sachsen-Anhalt muss

selbst Geld in die Hand nehmen, damit die Kohle-Region im Süden den

Strukturwandel schaffen kann. Dazu bedarf es der Solidarität und des

Verständnisses in anderen Teilen des Bundeslandes. Der komplette

Ausstieg aus der Braunkohle ist für 2038 geplant. Hoffentlich glaubt

niemand in Sachsen-Anhalt, dass das wirklich noch weit entfernt ist.

