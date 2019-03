neues deutschland: Kommentar zu rechten Drohmails: Nazis sollen sich endlich fürchten

Nazis fühlen sich in Deutschland sicher. So sicher,

dass sie sich in »gemeinnützigen« Elitekämpfer-Vereinen organisieren,

innerhalb von Institutionen vernetzen, gemeinsam mit Journalisten

Partys feiern. Seit einigen Monaten haben sie eine

Einschüchterungskampagne gestartet: Mindestens 350 Betroffene,

darunter Politiker, Anwälte und Verbände, bekamen Drohbriefe

geschickt. Die Absendernamen »Nationalsozialistische Offensive«, »NSU

2.0« und »Wehrmacht« sind selbsterklärend. Doch was passiert? Bei den

Behörden bisher relativ wenig. Notwendig wäre dabei gerade jetzt, die

Normalität des Relativierens und Ignorierens zu durchbrechen und den

rechten Terror beim Namen zu nennen. Die Sicherheitsbehörden müssten

erstens anerkennen, dass es sich hierbei um extrem rechte Strukturen

und keine verwirrten Einzeltäter handelt. Dazu gehört auch, in den

eigenen Reihen endlich aufzuräumen. Die Nazi-Verstrickungen bei der

hessischen und sächsischen Polizei sind offensichtlich. Der

Mitbegründer von »Uniter«, mutmaßlicher Knotenpunkt einer rechten

Schattenarmee, war zudem nicht nur Vorgesetzter des NSU-Opfers

Michèle Kiesewetter – er ist heute auch noch Mitarbeiter beim

Verfassungsschutz. Das alles stinkt einfach zum Himmel. Zweitens

müssen die Betroffenen endlich umfassend über die Bedrohungen

informiert und anschließend geschützt werden. Sie sollen keine Angst

mehr haben müssen. Die Nazis sollen sich endlich fürchten in diesem

Land.

