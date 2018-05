neues deutschland: Kommentar zum bestätigten Chlorgas-Einsatz in Syrien – und Europas Verantwortung

Die Informationen der OPCW lagen auf einer

semantischen Feinwaage. Inhalt: Am 4. Februar 2018 wurde im

Al-Talil-Viertel der syrischen Ortschaft Sarakib Chlor durch

mechanische Einwirkung aus Zylindern freigesetzt. Zwei hat man

untersucht. Umweltproben belegten eine ungewöhnliche Anwesenheit von

Chlor in der lokalen Umgebung. Mitglieder der Fact-Finding-Mission

vernahmen Zeugen und bewerteten Symptome, mit denen Opfer in

medizinische Einrichtungen kamen. Ergebnis: Nachdrücklich verurteilte

die OPCW die »fortgesetzte Verwendung von giftigen Chemikalien als

Waffe für jedermann«.

Wer ist »Jedermann«? Wer hat in Sarakib und anderenorts in Syrien

fortgesetzt Menschen vergast? Die OPCW ist nur zur Spurensicherung

da. Nun müssen Ermittler ran, Ankläger und Richter. Die

Urteilsfindung muss maximal transparent sein. Denn: Auch wenn

Chlorgas – laut Chemiewaffenkontrollgesetz – nicht auf der Liste der

zu vernichtenden Schreckenswaffen steht, weil es wie schon im Ersten

Weltkrieg »nur« ein industrieller Grundstoff ist, der alltäglich

genutzt wird und leicht beschaffbar ist – der Einsatz als Waffe ist

und bleibt ein Verbrechen! Das abschreckend gesühnt werden muss. Doch

nicht durch verdachtsorientierte westliche Raketenangriffe. Die

verstärken nur allgegenwärtiges Leid.

In ihrer Regierungserklärung sagte die Kanzlerin gestern: »Europa

hat bisher nicht ausreichend zur Lösung des Konflikts beigetragen.

Ich sage das auch selbstkritisch.« War–s das? Wie kläglich für ein

Land, das einen Sitz im UN-Sicherheitsrat fordert.

