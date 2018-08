neues deutschland: Kommentar zum Erbe des Prager Frühlings: Tschechische Wendehälse

Es ist ernüchternd, was 50 Jahre nach dem Ende des

Prager Frühlings von der Bewegung übrig geblieben ist.

Staatspräsident Milos Zeman war einst ein Teil von ihr und wurde

deswegen 1970 aus der tschechoslowakischen KP ausgeschlossen. Mit den

Ideen des demokratischen Sozialismus hat er aber nicht mehr viel am

Hut. Zeman nennt muslimische Flüchtlinge »Invasoren« und verzichtet

aus Rücksicht auf seine Freunde in Politik und Wirtschaft in Moskau

darauf, zum Gedenktag an die Niederschlagung des Prager Frühlings am

21. August eine öffentliche Rede zu halten.

Zeman ist nur ein Beispiel dafür, wie Politiker in Tschechien und

in der Slowakei seit dem Untergang des Sozialismus auf die nationale

Karte setzen und behaupten, dass sie sich um die Sorgen der kleinen

Leute kümmern. Ernst zu nehmen ist das nicht. In ihrem

kapitalistischen Umfeld haben sich Zeman und viele andere Politiker

bestens eingerichtet. Dieses Umfeld gibt in Tschechien auch in der

Politik direkt den Ton an. Kürzlich hat Zeman den Oligarchen Andrej

Babis zum Premier ernannt. Dieser wird von Sozialdemokraten und

Kommunisten unterstützt. Damit ist fast alles, was einst in dem Land

als links galt, zu einer Farce verkommen. So weit hätte es nicht

kommen müssen. Während des Prager Frühlings vertraten die

Protagonisten Ideen für eine Demokratisierung, die den Sozialismus

und dessen Akzeptanz in der Bevölkerung langfristig gestärkt hätten –

möglicherweise auch über 1989 hinaus.

