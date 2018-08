Berliner Zeitung: Kommentar zum Einwanderungsgesetz. Von Kordula Doerfler

Auffällig sind die inhaltlichen Leerstellen in

Seehofers Entwurf. Wie schon sein sogenannter Masterplan Migration

trägt er die deutliche Handschrift der CSU. Ein Punktesystem, wie es

klassische Einwanderungsländer wie Kanada seit vielen Jahren

erfolgreich praktizieren und das auch die SPD für richtig hält, ist

nicht vorgesehen. Dabei wäre es schlicht vernünftig, von solchen

Erfahrungen zu profitieren. Wichtiger ist es Seehofer, darauf

hinzuweisen, dass eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme

verhindert werden soll. Das mag Stoff für Wahlprogramme sein, in

einem Einwanderungsgesetz hat Ideologie nichts verloren.

