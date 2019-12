neues deutschland: Kommentar zum “Green Deal der EU-Kommission

Es ist erstaunlich, was ein Orts- und Funktionswechsel bewirken

kann. Viele Jahre gehörte Ursula von der Leyen der Bundesregierung an, die bis

heute jeden ernsthaften Klimaschutz verweigert. Als EU-Kommissionspräsidentin

legte sie nach wenigen Tagen im Amt nun einen Vorschlag für einen europäischen

»Green Deal« vor, dem selbst Grüne und Linke einen gewissen Respekt zollen und

der der internationalen Klimadiplomatie einen Schub geben könnte. Die Reduktion

der CO2-Emissionen bis 2030 um 50 bis 55 Prozent wäre tatsächlich ein großer

Schritt. Doch es ist wie bei allen Klimazielen: Sie stehen nur auf dem Papier.

Gerade in Sachen Umsetzung hapert es im »Green Deal«: Es fehlen

Ausstiegsszenarien für Kohle und Gas oder Details zum sozialen Ausgleich und zur

Finanzierung. Offen bleibt auch, ob es nur um grünes Wachstum oder doch um

sozial-ökologische Transformation geht. Bei der EU kommt ein Sonderproblem

hinzu: Letztlich entscheiden die Mitgliedstaaten, was in den

Gesetzgebungsverfahren von den Plänen übrigbleibt. Doch wie sollen sich

Regierungen, die den Klimaschutz vorantreiben, und solche, für die dieser

Teufelszeug ist, auf eine gemeinsame Strategie einigen? Die Roadmap zur

Klimaneutralität ist daher wie die EU selbst: eine Hülle um hehre europäische

Werte, die jetzt auch ergrünen sollen. Umso wichtiger wird der Druck der Bürger

und der Klimabewegung sein, damit aus einem guten Ansatz ambitionierte

Realpolitik wird.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4465790

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell