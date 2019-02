neues deutschland: Kommentar zum Karlsruher Urteil zur Kennzeichenerfassung

Der technische Fortschritt hat einiges an

Verlockungen zu bieten. Auf Regierende üben anscheinend vor allem die

Möglichkeiten zur totalen Überwachung immer wieder eine

Anziehungskraft aus wie eine Menge Exkrement auf ein zweiflügliges

Insekt. Und immer wieder braucht es das Bundesverfassungsgericht, um

daran zu erinnern, dass das großer Mist ist. Und dazu angetan, Staat

und Bürger mit jedem Ausreizen der Möglichkeiten ein Stück weiter zu

entfremden. Wenn jeder praktisch zu jeder Zeit überall in erster

Linie Verdächtiger und nicht freier Souverän mit weitestgehender

Souveränität über seine Freiheitsrechte ist, ist das keine Basis für

ein Vertrauensverhältnis. Ohne das hat es ein demokratischer

Rechtsstaat, der die Bundesrepublik sein will, aber schwer. Zumal

dieses Land bei weitem nicht nur im Bereich der Bürgerrechte

dysfunktional wirkt.

Da es nun beileibe nicht der erste Fall ist, in dem der

Gesetzgeber die Klatsche aus Karlsruhe zu spüren bekam, böte es sich

an, den derzeitigen und künftigen Verantwortlichen eine kleine

Eselsbrücke anzubieten, die sie beschreiten sollten, sobald der

Haufen technischer Überwachungsmöglichkeiten wieder allzu verlockend

seinen Duft verströmt: Einfach mal ein Lied singen, diesen Song, der

immer gespielt wird, wenn zum Beispiel Fußball-WM ist. Darin heißt es

nämlich auch Einigkeit und Recht und Freiheit und nicht Einigkeit und

Recht und Kennzeichenabgleichung oder Gesichtserkennung

oder …

