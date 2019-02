Urheberrechtsreform: Schlimmer als zuvor – Artikel 13 ist wieder auf dem Tisch

Die Verhandelnden zur Urheberrechtsreform im

EU-Parlament haben es eilig. Will man doch versuchen, sie noch vor

den Wahlen im Mai umzusetzen. Streitpunkt war bisher Artikel 13,

welcher Upload-Filter für Onlineplattformen vorsieht. Hier scheint es

nun zwischen Frankreich und Deutschland eine Einigung zu geben.

Ein großer Schritt in die falsche Richtung.

Nur noch Plattformen, die jünger als drei Jahre sind, mit weniger

als 10 Millionen Jahresumsatz und unter fünf Millionen Nutzer pro

Monat sollen von Artikel 13 ausgenommen sein [1].

Julia Reda, Abgeordnete der Piratenpartei im Europäischen

Parlament, warnt vor den Folgen dieses Deals:

„Der deutsch-französische Deal sieht vor, dass Artikel 13 für alle

profitorientierten Plattformen gilt. Die vereinbarten Ausnahmen

greifen nur bei einer verschwindend kleinen Anzahl von

Plattformbetreibern. Unzählige völlig harmlose Apps und Webseiten,

die nicht alle der 3 Ausnahmekriterien erfüllen, müssten demnach

Uploadfilter installieren, die User und Betreiber gleichermaßen

schädigen, selbst wenn die Plattform bisher überhaupt kein Problem

mit Urheberrechtsverletzungen hat.

Darüber hinaus müssten selbst die kleinsten, neuesten Plattformen,

die alle drei Kriterien erfüllen, beweisen, dass sie „größte

Bemühungen“ unternommen haben, um von Rechteinhabern Lizenzen

einzuholen. Eine unmögliche Aufgabe, da Plattformbetreiber für alle

möglichen Inhalte, die ihre Nutzer potentiell hochladen könnten,

Lizenzen einholen müssten.“

Daniel Mönch, Politischer Geschäftsführer der Piratenpartei

ergänzt: „Das Filtern von Inhalten, bevor sie überhaupt im Internet

hochgeladen werden können, lehnen wir ab. Wir sprechen uns auch gegen

das geplante Leistungsschutzrecht aus, da es ebenso dazu führt, die

freie Entfaltung von Menschen im Netz massiv einzuschränken. Wo die

Reise hingeht, zeigt ein Blick nach China, wo tagesaktuelle unliebige

Inhalte aus dem Netz entfernt werden. Will Europa tatsächlich den

Digitalen Wandel mitgestalten, dann geht das nicht über

Verbotsgesetze und Uploadfilter. Es muss darum gehen, das freie Netz

zu bewahren.“

Grundsätzlich ist Einigkeit zwischen Deutschland und Frankreich

etwas Erfreuliches, denn das Urheberrecht in Europa braucht dringend

eine Erneuerung, um dem digitalen Markt gerecht zu werden. Fair Use

müsste sauber geregelt werden, so dass Menschen die Möglichkeit

haben, fremde Werke zum Zweck von Berichterstattung, Parodie und

insbesondere im Bildungsbereich einsetzen zu können.

Quellen/Fußnoten:

[1] BR24: http://ots.de/MTLGhV

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin

E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell