neues deutschland: Kommentar zum Vorgehen Italiens gegen Seenotretter: Der Tod wird in Kauf genommen

Von der einst linken Hochburg Italien ist nicht

mehr viel übrig. Hier gibt die rechte Lega den Ton an und setzt –

beflügelt vom Sieg bei der EU-Wahl – weitere Verschärfungen in der

Flüchtlingspolitik durch. Nun hat die Regierung in Rom beschlossen,

dass Hilfsorganisationen, die Migranten im Mittelmeer retten, hohe

Geldstrafen zahlen müssen, wenn sie italienische Hoheitsgewässer ohne

Genehmigung erreichen. Die Folgen sind absehbar. Weil Italien die

Seenotrettung behindert, werden immer mehr Menschen auf der Überfahrt

von Nordafrika nach Europa ertrinken. Die Lega und ihre

Koalitionspartner, die Fünf Sterne, nehmen dies in Kauf. Auch die

Bundesregierung befürwortet insgeheim, dass Italien an den

EU-Außengrenzen Türsteher spielt.

Eine andere Flüchtlingspolitik kann es nur geben, wenn die

italienische Linke ihre Krise überwindet. Der frühere

Ministerpräsident und Chef der Demokratischen Partei (PD), Matteo

Renzi, hatte mit der Mission Mare Nostrum, die im Oktober 2014

endete, immerhin zeitweise ein Minimum an Humanität garantiert.

Polizei und Soldaten wurden beim sogenannten Grenzschutz vereinigt,

aber auch Schiffbrüchige gerettet. Renzi scheiterte letztlich, weil

er Errungenschaften der Arbeiterbewegung wie den Kündigungsschutz

aushöhlte. Die PD wird nur dann in die Erfolgsspur zurückfinden, wenn

sie sich vom Neoliberalismus verabschiedet und den zuweilen

aufflammenden Protest für eine aufgeschlossene Gesellschaft in

Italien zur Grundlage für ihr Programm macht.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell