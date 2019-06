Frankfurter Rundschau: Gegen Einsamkeit

Zyniker könnten fragen: Was geht es den Staat

an, wenn Menschen einsam sind? Dies verkennt die Mitverantwortung der

Politik. Seit der Agenda 2010 ist der flexible Arbeitnehmer ein

Ideal, der ohne Rücksicht auf soziale Bindungen quer durch die

Republik zieht. Dazu gibt es viele Jobs, die ein Privatleben kaum

zulassen. Bund und Kommunen haben Grundstücke verhökert, ohne auf

sozial ausgeglichene und begegnungsfreundliche Bebauung zu drängen.

All das erschwert es Menschen, Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen.

Einsamkeit kann dramatische gesundheitliche Folgen haben. Warum

beschäftigt die Bundesregierung keinen Einsamkeits-Beauftragten, oder

einen Minister, wie in Großbritannien seit 2018? Dieser könnte

helfen, dass sich die Millionen Einsamen wahr- und mitgenommen

fühlen. Wer das für überflüssig hält, sollte bedenken, dass es nicht

zuletzt dieses „Sich-nicht-wahrgenommen-Fühlen“ durch die Politik

ist, das den Rechtspopulismus bei vielen populär gemacht hat.

