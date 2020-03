neues deutschland: Kommentar zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Dieses Ergebnis hätte der Thüringer Landtag früher haben können,

wenn ein Minimum an politischem Verstand im Spiel gewesen wäre: Bodo Ramelow

wurde zum Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung gewählt. Die Wahl

verlief ohne Tricks und Peinlichkeiten; anders als vor vier Wochen. CDU und FDP

machten sich nicht noch einmal zum Handlanger der AfD. Ihnen muss man dennoch

ankreiden, dass sie es auch nach einem Monat hochemotionaler

Auseinandersetzungen nicht fertigbrachten, einen Unterschied im Umgang mit der

AfD und der Linkspartei zu dokumentieren. Sie signalisierten gleiche Distanz

nach links und rechts; das ist eine Verharmlosung der AfD. Ein Bekenntnis zu

Demokratie und einer toleranten Gesellschaft sähe anders aus. Gut möglich, dass

Thüringen einen Dauerwahlkampf erlebt, bis zur Landtagswahl im April 2021.

Alles, was in den nächsten Monaten passiert, wird maßgeblich auf dieses Datum

ausgerichtet sein. Der Umgang mit der rot-rot-grünen Minderheitsregierung ist

auch aus diesem Grund keine Routine, sondern eine enorme demokratiepolitische

Herausforderung. Erstens, weil es damit kaum Erfahrungen gibt. Zweitens, weil

zwischen demokratischer Haltung und parteipolitischen Egoismen vermintes Gelände

liegt. Und drittens, weil der Schock vom 5. Februar allen noch in den Knochen

steckt. Hoffentlich. Denn nichts wäre schlimmer, als diesen Tabubruch zu

vergessen. Das ist die eigentliche Herausforderung.

