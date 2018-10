neues deutschland: Kommentar zur Wahlniederlage der SPD in Bayern: Die Ursachen für den Niedergang

Die SPD vermeidet es, sich mit unangenehmen Fragen

auseinanderzusetzen. Statt nun schnell ihr Wahldebakel in Bayern

aufzuarbeiten, soll die Debatte darüber auf die Zeit nach der

hessischen Landtagswahl verschoben werden. So besteht bei den

Sozialdemokraten die Hoffnung, dass ein halbwegs akzeptables Ergebnis

am Sonntag in der kommenden Woche in Hessen die bestehenden Probleme

der Partei überdeckt. Dabei sind diese beträchtlich. In den

bundesweiten Umfragen geht es für die Partei nach unten und in

einigen Bundesländern droht ihr die Bedeutungslosigkeit. Vertreter

des linken Flügels der SPD haben nicht unrecht, wenn sie die Große

Koalition für den Niedergang ihrer Partei verantwortlich machen. Für

alle Sozialdemokraten, die sich eine Politik wünschen, die sich

zumindest bemüht, die Folgen des kapitalistischen Systems durch

Reformen abzumildern, sind die Politik der SPD in den vergangenen

Jahren und das Bündnis mit der Union große Enttäuschungen.

Der bayerischen SPD dürfte im Landtagswahlkampf auch der peinliche

Umgang der Großen Koalition mit dem einstigen

Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen geschadet haben. Die

gescheiterte Spitzenkandidatin Natascha Kohnen ist aber nicht

schuldlos an den politischen Verhältnissen in Berlin. Sie hatte

Anfang des Jahres für die Fortsetzung der Großen Koalition gestimmt.

Für einen linken Neuanfang braucht die SPD auch in Bayern anderes

Spitzenpersonal.

