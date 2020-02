neues deutschland: Kommentarüber die Hamburg-Wahl

Wohl dem drögen Vorhersehbaren! In einer Zeit, in der jede

Prognose lieber dreimal gewendet wird, bevor man sie einmal äußert, wirkt das

Hamburger Wahlergebnis wohltuend unspektakulär. Rot-Grün ist bestätigt, die SPD

steht als haushoher Wahlsieger fest und bestätigt die These vom Amtsbonus. Die

Grünen werden schnell unter ihre Fittiche eilen, bevor ihnen jemand vorhalten

kann, sie hätten heimlich doch mit Grün-Schwarz geliebäugelt. Denn auch zusammen

reichen Grüne und CDU nicht an die Sozialdemokraten heran. Wahlsieger

Tschentscher wird in den nächsten Tagen die Grenzen seiner nordischen

Zurückhaltung ausreizen müssen; er dürfte zur Projektionsfläche

sozialdemokratischer Eigentherapien werden, Weissagungen der Parteiengenesung

inklusive – obwohl die Einbußen der SPD gegenüber der Wahl 2015 unübersehbar

sind. Für das Selbstbewusstsein der SPD ist das Hamburger Ergebnis eine

Wellnesskur, für die Mitte-links-Parteien eine Gelegenheit, von besseren, auch

besseren gemeinsamen Zeiten zu träumen. Ein Abend für den linksorientierten Teil

der Gesellschaft, als hätte jemand am Glücksrad gedreht… Am berauschendsten

dürften die meisten es finden, dass die AfD sich in Gefilden der

Wählersympathien findet, wo man sie überall in Deutschland hinwünschte.

Höchstens. Jene Menschen freilich, die einst als SPD-oder auch als

Linke-Stammwähler galten, sind in Hamburg wohl am wenigsten am Ergebnis

beteiligt. Grund genug gerade für die SPD, sich dem Glücksradtaumel nicht zu

lange hinzugeben.

