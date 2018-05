neues deutschland: LINKE-Abgeordneter Schlüsselburg wirft SPD in Berlin-Lichtenberg verfehlte Wirtschaftspolitik vor

Der LINKE-Abgeordnete Sebastian Schlüsselburg aus

Berlin-Lichtenberg macht die verfehlte Politik der SPD für die

schlechte wirtschaftliche Lage in seinem Bezirk verantwortlich. „Die

Bilanz des verarbeitenden Gewerbes und der Wirtschaftsförderung ist

eine Bankrotterklärung der Wirtschaftspolitik der Lichtenberger SPD“,

sagte Schlüsselburg der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „neues

deutschland“ (Montagausgabe). Eine Ursache dafür, dass Lichtenberg

der wirtschaftlich schwächste Berliner Bezirk ist, sei demnach, dass

„zu wenig Wirtschaftsfördermittel in den Bezirk geholt werden“.

Darüber hinaus zeigte er sich irritiert über die landesweit ungleiche

Verteilung der Wirtschaftsfördermittel. „Aus meiner Sicht sollten die

Wirtschaftsfördermittel stärker als bisher in die

wirtschaftsschwachen Bezirke fließen, damit diese zumindest etwas

aufholen können“, so Schlüsselburg.

Die zuständige Wirtschaftsstadträtin Birgit Monteiro (SPD) sagte

dazu gegenüber „neues deutschland“: „Wenn Herr Schlüsselburg aus der

Zahl von 13 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes auf die

wirtschaftliche Entwicklung schließt, dann ist das leider nicht mehr

als billige Polemik.“ Sie sieht vielmehr die drastisch sinkende Zahl

an Gewerbeflächen in ihrem Bezirk für die wirtschaftliche Lage

verantwortlich. Im Bezirk gebe es einen erbitterten Kampf um

Gewerbegebiete, sagte Monteiro mit Blick auf die derzeitige Situation

in der Herzbergstraße, wo der Fortbestand des Gewerbegebietes bedroht

ist. Seit 1995 sei die Zahl der Gewerbeflächen des Randbezirks um

30 Prozent gesunken, von ursprünglich 802 auf 565 Hektar im Jahr

2017.

