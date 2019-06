neues deutschland: LINKE fordert sofortige Erhöhung des Hartz-IV-Satzes auf 582 Euro

Die Partei Die Linke fordert die Bundesregierung

auf, in einem Sofortprogramm den Hartz-IV-Satz von derzeit 424 Euro

auf 582 Euro zu erhöhen. Ein entsprechender Antrag, der der

Tageszeitung »neues deutschland« vorliegt, wird am Freitag im

Bundestag beraten. „Der Regelsatz wird derzeit künstlich niedrig

gerechnet“, sagte Susanne Ferschl, Sprecherin der Linksfraktion für

gute Arbeit, gegenüber „neues deutschland“ (Freitagsausgabe). Vor

allem soziale Teilhabe werde zu wenig berücksichtigt. Die anderen

Parteien, die Hartz IV abschaffen wollen, „müssen sich dann

positionieren“.

„Die 582 Euro verstehen wir als ersten Schritt, dem unbedingt eine

Erhöhung auf 1050 Euro folgen muss“, sagte Ferschl. Die neue

Forderung bekomme Unterstützung von zahlreichen

zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Nationalen

Armutskonferenz, Volkssolidarität, Paritätischer Gesamtverband und

DGB. „Diese wichtigen Akteure fordern genau diese Veränderung schon

lange“, so Ferschl.

Die Abgeordnete kündigte an, dass die Linkspartei bis zum Herbst

ein neues Konzept zur Arbeitslosenhilfe erarbeiten will. Vor der

Einführung von Hartz IV gab es diese am vorherigen Lohn orientierte

Versicherungsleistung auch für Langzeitarbeitslose.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell