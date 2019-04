neues deutschland: LINKE in Brandenburg will Wahlergebnis von 2014übertreffen

Mit dem Bekenntnis, für die Überwindung der

sozialen Spaltung und für ein gerechteres Brandenburg zu streiten,

tritt die Partei DIE LINKE zur Landtagswahl am 1. September 2019 an.

Das versicherten die Spitzenkandidaten der Partei, Kathrin Dannenberg

(52) und Sebastian Walter (28), im Gespräch mit der Tageszeitung

„neues deutschland“ (Donnerstagausgabe). „Wir wollen unsere

Gesellschaft sozialer und gerechter gestalten. Dafür waren und sind

wir die Triebkraft in diesem Land“, erklärte Kathrin Dannenberg, die

stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Potsdamer

Landtag ist.

Die Linkspartei steht in Brandenburg derzeit mit der SPD in

Regierungsverantwortung. Ihr Spitzenduo ließ im Gespräch keinen

Zweifel daran, dass das Land auch in Zukunft eine starke LINKE

brauche. „Auf jeden Fall wollen wir stärker werden als bei der Wahl

2014, als die LINKE 18,6 Prozent erzielt hatte“, stellte Kathrin

Dannenberg klar. Und Sebastian Walter, Regionalgeschäftsführer des

Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) aus Britz im Landkreis Barnim,

fügte an: „Es ist okay für uns, dass die SPD jetzt die Probleme lösen

will, die sie mit verursacht hat. Wir haben dazu weitergehende

Vorschläge.“

