Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert Verzicht auf Hartz IV-Sanktionen (Sperrfrist: 17.01.2018, 05.00 Uhr)

Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR ab Mittwoch,

17.01.2018 5.00 Uhr freigegeben:

Der Paritätische Wohlfahrtsverband will einen generellen Verzicht

auf Hartz IV-Sanktionen, die Arbeitsämter und Jobcenter gegen

Arbeitslose aussprechen. Das fordert die Arbeitsmarktreferentin Tina

Hofmann im Interview mit MDR-„Exakt“: „Sanktionen stürzen viele

Menschen in existenzielle Not und Bedrängung – das kann zu

Obdachlosigkeit führen. Das ist aus unserer Sicht nicht zu halten.

Das darf sich der Sozialstaat nicht leisten.“

Der wirkliche Hartz IV-Missbrauch sei aus Sicht des Paritätischen

Wohlfahrtsverbandes überschaubar: „Es wird in jedem

Sozialleistungssystem einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz geben, von

etwa fünf Prozent, die sich die Leistung erschleichen, die die

Leistung missbrauchen werden. Die gibt es im Rentensystem, in anderen

sozialen Systemen, das gibt es auch im Wirtschaftsleben und überall

und das kann man hinnehmen, wenn man noch einbezieht, dass auch

Verwaltungshandeln nicht fehlerfrei ist.“

Die Sanktionen sind inzwischen ein juristischer Streitfall

geworden. Das Sozialgericht Gotha sah in einem Fall von massiven

Kürzungen eine Verletzung der Grundrechte. Nun soll das

Bundesverfassungsgericht über Sanktionen von Sozialleistungen

entscheiden.

Der Deutsche Städtetag schätzt die Wirkung von Sanktionen dagegen

als überwiegend positiv ein. In seiner Stellungnahme für das

Bundesverfassungsgericht betont er, Sanktionen führten zu

konstruktiven Verhaltensänderungen.

Rund eine Million Sanktionen werden gegenwärtig pro Jahr

ausgesprochen. 77 Prozent allein wegen versäumter Termine, 10 Prozent

wegen dem Verstoß gegen Eingliederungsmaßnahmen, knapp 10 Prozent,

weil ein Job- oder Ausbildungsangebot abgelehnt wurde.

„Exakt – die Story“ berichtet über das Thema am Mittwoch, den

17.01.2018 um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.

