neues deutschland: Nordkoreaexperte Kim Jin Hyang: „Phjönjang will Frieden“

Nach Ansicht des Nordkorea-Experten Kim Jin Hyang

will das Regime in Phjönjang keinen Krieg provozieren. „Diese

Interpretation ist, denke ich, falsch. Das Land und dessen Regime

will Frieden“, sagte Kim im Interview mit der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Dienstagausgabe). Für den Professor

für nord-südkoreanische Beziehungen am Korea Advanced Institute of

Science & Technology in Daejeon, Südkorea, war die nukleare

Aufrüstung Nordkoreas auch in der Bedrohungslage durch die in

Südkorea stationierten US-Soldaten begründet. „Nordkorea hat

Atomwaffen gebaut, obwohl oder weil es den Frieden wollte“, sagt Kim,

der jahrelang als Chef der Chef der Industrieanlage Kaesong in

Nordkorea gelebt hat und zuvor die südkoreanische Führung in

Nordkorea-Fragen beraten hat. Kim hofft auf eine zukünftige

wirtschaftliche Verflechtung von Nord- und Südkorea. „Jetzt wäre die

Zeit, diese Integration anzugehen. Je stärker die ökonomische

Kooperation ist, desto unwahrscheinlicher wird Krieg.“

