rbb-Inforadio: Vizekanzler Scholz sieht Chancen für europäische Finanztransaktionssteuer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seine Idee

eines gemeinsamen europäischen Finanztopfes im Kampf gegen die

Arbeitslosigkeit bekräftigt.

Irgendwann werde es wieder eine schwere Wirtschaftskrise geben.

Darauf sollte man sich vorbereiten, sagte der stellvertretende

SPD-Chef in der Inforadio-Sendung „Das Forum“: „Ich glaube schon,

dass wir für die Eurozone ein System brauchen, in dem wir erstmal

festlegen – keineswegs eine Selbstverständlichkeit – alle Staaten

sollen ein Schutzsystem für ihre Arbeitslosen haben.“ Für eine

einheitliche Arbeitslosenversicherung in der gesamten Euro-Zone seien

die Lebensverhältnisse allerdings zu unterschiedlich, betonte Scholz:

Sinnvoll sei aber eine gemeinsame Rückversicherung.

In diesem Zusammenhang sprach sich der Finanzminister auch für

einen Neuanlauf bei der europäischen Finanztransaktionssteuer aus.

„Die steht schon in zwei Koalitionsverträgen und ist nichts

geworden“, betonte der SPD-Politiker. Aber möglicherweise sei jetzt

die Zeit für einen Durchbruch. Dafür sollte man einen entsprechenden

Vorschlag des französischen Präsidenten Macron aufnehmen: „Wenn wir

sagen, das ist eine Eigeneinnahme der EU, dann kann man vielleicht

einen Konsens erreichen, weil auch Länder, die gar nicht soviel dazu

beizutragen haben, vielleicht davon besonders profitieren. Und das

ist vielleicht der Moment, dass etwas, was lange auf der Tagesordnung

stand, von der bloßen Rede mal zur Realität zu machen.“

Das Inforadio-Forum wurde im Rahmen einer Veranstaltung der

Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung am 11.Juni aufgezeichnet. Die

Sendung können Sie hören am Sonntag, den 17.Juni, um 11.05 Uhr und um

20.05 Uhr.

