neues deutschland:Ökonom Steve Keen: Brexit ist Folge der Austerität

Der Brexit ist laut dem Ökonom Steve Keen eine

Folge der britischen Austeritätspolitik der vergangenen Jahre. „Ohne

die Sparmaßnahmen der Tories in den vergangenen sechs Jahren hätten

die Brexit-Befürworter die Abstimmung verloren“, erklärt Keen, der

bis Ende 2018 an der Kingston University in London lehrte, im

Interview mit der Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagausgabe).

Besonders der Norden des Landes und die Midlands seien durch die

Entscheidungen der Tories hart getroffen worden. Viele Menschen seien

dort verarmt. „Dann wurde ihnen gesagt, dass sie gegen den Brexit

stimmen sollten und Großbritannien in der EU bleiben müsse. Die

Menschen fragten sich jedoch, was durch den Brexit überhaupt noch

schlimmer werden könne“, so Keen weiter, der der Ansicht ist, dass

die Sparpolitik in Großbritannien „weitaus mehr Schaden“ anrichtete,

„als es der Brexit könnte“. Keen zufolge ist eine Austeritätspolitik,

die auf Sparmaßnahmen ausgerichtet ist, generell schädlich für

Volkswirtschaften. „Sparmaßnahmen verursachen erst Krisen, weil sie

die Konjunktur ausbremsen“, sagt der Ökonom.

