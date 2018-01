neues deutschland: Sea-Watch: Anfeindungen nehmen zu, Arbeit wird schwieriger

Zivile Seenotrettungsorganisationen auf dem

Mittelmeer sahen sich 2017 nicht nur mit Angriffen der libyschen

Küstenwache, sondern auch mit Anschuldigungen der italienischen

Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Menschenschmuggel

konfrontiert. „In der Öffentlichkeit wandelte sich aufgrund dieser

falschen Unterstellungen im Laufe des Jahres das Bild der

Seenotrettungsorganisationen“, erklärt Sea-Watch-Vorstandsmitglied

Frank Dörner in einem Gastbeitrag in der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Mittwochausgabe). Der Berliner

Verein habe diesen Wandel direkt zu spüren bekommen: „Anfeindungen

nehmen zu, Debatten werden hitziger und unsere Arbeit schwieriger.“

Von der ursprünglichen Mission sei man weiter entfernt als jemals

zuvor. „Sea-Watch kann kaum noch über das Ziel einer sicheren

Überfahrt für Geflüchtete reden. Stattdessen müssen wir erklären,

dass wir weder mit Schleppern zusammenarbeiten, noch selber welche

sind.“ Die EU setze mit ihrer anhaltenden Aufrüstung der libyschen

Küstenwache in dieser Situation eine falsche Priorität: „Es geht ihr

offenbar nicht darum, Menschenleben zu schützen“, schreibt Dörner.

„Seenotrettung passiert in der EU-Operation Sophia bestenfalls

nebenbei, wenn eine Notlage zu offensichtlich ist.“ Alleine zwei

Schiffe von Sea-Watch seien im Mai und im November 2017 durch die

libysche Küstenwache in Gefahr geraten. Im letzten Fall starben dabei

mindestens fünf Flüchtlinge. „Europa schottet sich ab, finanziert

problematische Staaten mit der Abwehr von Geflüchteten und hat

derzeit kein Programm zur Seenotrettung“, resümiert Dörner. „Sicherer

Anker für die Rettung der Geflüchteten ist nur die zivile

Seenotrettung.“ Nach eigenen Angaben war Sea-Watch seit 2015 an der

Rettung von mehr als 35.000 Menschen beteiligt.

