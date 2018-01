Frankfurter Rundschau: Geschürte Panik

Polizisten, Feuerwehrleute oder Sanitäter

anzugreifen, ist ekelhaft und strafbar. Ebenso wenig Verständnis kann

es für Leute geben, die Frauen mit sexualisierter Belästigung oder

gar Gewalt schikanieren. Aber die Eskalation der Erregung, die wir

jetzt wieder erleben, übersteigt die Dimension der Vorfälle bei

weitem. Und Politiker befeuern die Aufregung, indem sie so tun, als

fänden die Straftaten in jeder Ecke unseres Landes statt. Sie rühmen

sich der gerade erfolgten Strafverschärfungen, als würde das die

Staatshasser von Leipzig-Connewitz interessieren. Und in den

„sozialen Netzwerken“ verbinden sich die Attacken gegen Beamte mit

zusammenfantasierten „Schutzzonen für Frauen“ zu einem übelriechenden

Wutgemisch, das sich im Zweifel gegen „die Einwanderer“ richtet. Es

wäre gut, wenn die politische Elite sich gegen interessengeleitete

Übertreibungen stellen würde. Geschürte Panik löst kein Problem. Und

drängt die dringend notwendige Vorbeugung in den Hintergrund.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell