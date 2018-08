neues deutschland: Tiefer Sumpf – Kommentar zu rechten Verstrickungen in Sachsen

Der Fall eines LKA-Manns, der mit dem

Pegida-Bündnis sympathisiert und dazu beitrug, dass Journalisten an

der Arbeit gehindert wurden, ist ein weiterer Beleg dafür, wie tief

der rechte Sumpf in Sachsen mittlerweile ist. Die Rechten sind in

weiten Teilen der Bevölkerung längst salonfähig geworden. Obwohl

Pegida schon seit Jahren in der Landeshauptstadt marschiert, die AfD

wächst und es eine hohe Zahl rechter Gewalttaten im Freistaat gibt,

ist eine Gegenstrategie der Bundes- oder Landespolitik bislang

ausgeblieben. Daran wird sich in naher Zukunft wohl nichts ändern.

Bundesjustizministerin Katarina Barley beließ es nun dabei, ihre

Besorgnis zu bekunden und umfassende Aufklärung zu fordern.

Während Sozialdemokraten wie Barley schlicht hilflos wirken, ist

die CDU ein Teil der Misere. Dass sich der sächsische

Ministerpräsident Michael Kretschmer kurz nach dem Vorfall hinter die

Polizei gestellt und den Beamten ein »seriöses Auftreten« bescheinigt

hatte, ist bezeichnend. Kritik an Polizisten ist nicht seine Sache.

Weitaus bissiger ist der CDU-Politiker, wenn es gegen Linke geht.

Kretschmer hatte schon in der Vergangenheit einen konsequenten Umgang

mit sogenannten Linksextremisten gefordert und kürzlich verkündet,

dass man Rechtsextremismus nicht mit Linksextremismus bekämpfen

dürfe. Damit hat er viele Menschen im Freistaat diskreditiert, die

sich gegen die faschistische Gefahr engagieren. Mehr Unterstützung

können sich die AfD und ihre Helfer gut ein Jahr vor der nächsten

Landtagswahl von offizieller Stelle nicht wünschen.

