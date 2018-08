Allg. Zeitung Mainz: Fürchterlich / KORREKTUR des Kommentars von Reinhard Breidenbach zu Sachsen und Pegida

Im Herbst 1989 gingen mutige Menschen vor allem in

Leipzig auf die Straße. Sie riefen „Wir sind das Volk“ und erzwangen

die friedliche Revolution. Knapp 30 Jahre später ist Sachsen eine

Hochburg von Rechtsextremisten, in Dresden geht Pegida auf die

Straße, brüllt Rassismus in die Welt und ein Mitarbeiter des

Landeskriminalamtes animiert „privat“ Polizisten dazu,

ZDF-Journalisten an ihrer Arbeit zu hindern. Was ist da bloß

passiert, in denen zurückliegenden 30 Jahren? Der

Politikwissenschaftler Hans Vorländer hat erklärt, Sachsen seien

nicht ausländerfeindlicher als Westdeutsche, ihre Aggressivität rühre

vielmehr von der Unzufriedenheit mit Politik, die etwa das

Gewaltmonopol des Staates nicht durchsetze. Das ist erhellend. Nein,

weder „die“ Sachsen, noch ihre Polizei dürfen unter Generalverdacht

stehen. Aber einiges läuft da furchtbar schief. „Deutschland, einig

Vaterland“ – das sind auch viele frustrierte Wende-Verlierer. Und

auch wenn viele Enttäuschungen nur sehr subjektiv begründet und viel

Kritik an „denen da oben“ ungerecht ist, so gilt doch: Politik hätte

da öfter heilend eingreifen müssen. Aber nach dem ersten

Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf, einem West-Import, kam fast

nichts mehr Überzeugendes. Der aktuelle Regierungschef Michael

Kretschmer (CDU) fiel erstmals 2010 auf, als er Unternehmen eine

Preisliste schickte, wonach sie für 5900 Euro in einer Rede des

damaligen Ministerpräsidenten Stanislav Tillich (CDU) erwähnt werden

konnten. Dass Kretschmer in der aktuellen Pegida-Affäre eine

klägliche Figur abgibt, kann da nicht wirklich überraschen. Auch an

der sächsischen Elbe gilt: Der Fisch stinkt vom Kopf her.

