neues deutschland:Über 14.000 Menschen 2017 in Berlin aus Kirchen und Religionsgemeinschaften ausgetreten – Berliner Linkspolitiker fordert der Absenkung der Kirchenaustrittsgebühr

In Berlin sind im vergangenen Jahr 14 015

Menschen aus der Kirche ausgetreten. Die Zahl der Kirchenaustritte

sank damit im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,73 Prozent. Das

berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung „neues deutschland“

(Freitagsausgabe). Laut der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage des

rechtspolitischen Sprechers der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus,

Sebastian Schlüsselburg, die »neues deutschland« vorliegt, sind im

vergangenen Jahr 8445 Protestanten, 5438 Katholiken, 126 Juden und 27

Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften aus ihren

Religionsgemeinschaften ausgetreten. Sebastian Schlüsselburg

kritisierte die Verwaltungsgebühr von 30 Euro für Austritte als zu

hoch: »Die Kirchenaustrittsgebühr ist unverhältnismäßig hoch. Sie

geht weit über die Deckung des Verwaltungsaufwandes hinaus«, sagte

Schlüsselburg. Im vergangenen Jahr sind so 423.159 Euro

zusammengekommen. Auch nach Abzug der Verwaltungskosten bleibe noch

ein Plus von mehr als 275.000 Euro. Der LINKE-Politiker sprach sich

dafür aus, bei der derzeit guten Haushaltslage die Gebühr auf zehn

Euro zu senken oder gleich ganz abzuschaffen, um die betroffenen

Bürger und Gerichte zu entlasten.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell