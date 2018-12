Nicht Menschen, sondern Viren bekämpfen / Das Aktionsbündnis gegen AIDS zum Internationalen Tag der Menschenrechte

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat

den 10 Dezember als den Internationalen Tag der Menschenrechte

ausgerufen. Seit 1948 wird an diesem Tag der Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte gedacht.

Es war Jonathan Mann, der 1987 als damaliger Leiter des WHO AIDS

Programmes, die Einhaltung der Menschenrechte in den Mittelpunkt der

globalen HIV-Bewältigung stellte: Mann war überzeugt davon, dass ohne

die Beendigung von Stigma und Diskriminierung, ohne Einhaltung der

Menschenrechte die Aids Epidemie nicht bewältigt werden kann.

Menschenrechte sind somit, so die logische Schlussfolgerung, in die

Mitte aller gegen HIV gerichteten Strategien zu stellen.

Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria

ist heute eines unserer wichtigsten Instrumente, um Aids, TB und

Malaria bis 2030 beenden zu können. Menschenrechtliche Prinzipien und

die Beseitigung von Barrieren zum Zugang zu HIV Programmen, zu

Behandlung und Prävention stehen im Mittelpunkt der Umsetzung der

durch den Globalen Fonds finanzierten Programme.

Noch immer werden in vielen Ländern Menschen mit HIV diskriminiert

und kriminalisiert, gerade in einigen Ländern Osteuropas insbesondere

in Russland beobachten wir, dass Zugänge für die von HIV besonders

betroffene Gruppe der Drogengebrauchenden kaum möglich sind. In

einigen Länder Afrikas bewirkt eine auf Bestrafung setzende, sich

gegen Schwule und andere LGBTI Communities richtende Gesetzgebung,

dass Menschen mit erhöhtem Risiko durch HIV Programme nicht erreicht

werden können. In anderen Regionen führen genderspezifische

Ungleichheiten dazu, dass Mädchen und junge Frauen

überdurchschnittlichen HIV Risiken ausgesetzt sind.

Es ist dem Globalen Fond zuzurechnen, dass er durch die Art der

Programmimplementierung Strukturen geschaffen hat, die diesen

Entwicklungen entgegenwirken und ein besonderes Augenmerk auf die

Bedürfnisse von Gruppen richtet, die sonst gerne zurückgelassen

werden.

„Stigmatisierung und Diskriminierung im HIV Bereich hat viele

Facetten: Es kann sich auf die Infektion, den Gesundheitsstatus, die

vermeintlich eingeschränkte Leistungsfähigkeit, auf Ängste in Bezug

auf vermeintlich vorhandene Infektiosität, auf sozialen Status,

Geschlecht, sexuelle Orientierung auf Drogenkonsum und andere, oft

sozial als unerwünscht geltende Verhaltensweisen beziehen. Wenn

entsprechende Verhaltensweisen sanktioniert und kriminalisiert

werden, kann das dazu führen, dass nicht das Virus, sondern die davon

betroffenen Menschen „bekämpft“ werden. Welch katastrophale

Auswirkungen dies auf Prävention, Behandlungsergebnisse und Angebote

sowie die Arbeit der Zivilgesellschaft hat, kann man an Ländern

verfolgen, die Drogengebrauch, Sexarbeit und Homosexualität

kriminalisieren“ sagt Sylvia Urban, Sprecherin des Aktionsbündnis

gegen AIDS.

In 2019 wird die Wiederauffüllungskonferenz für den Globalen Fonds

stattfinden. Das Ergebnis der Konferenz wird darüber entscheiden, wie

viele auf Menschenrechte ausgerichtete Programme umgesetzt und Leben

gerettet werden können.

Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die

Bundesregierung im Haushalt 2019 für die Finanzierungsperiode

2020-2022 Geldmittel in Höhe von einer Milliarde Euro zur Verfügung

stellt. Während der abschließenden Beratung des Bundeshaushalts wurde

durch die Mitglieder des Haushaltsausschusses zudem die Entscheidung

getroffen, den Globalen Fond rückwirkend für die vorhergegangene

Finanzierungsperiode mit zusätzlichen 40 Millionen Euro zu

unterstützen. Die Bundesregierung geht damit einen weiteren Schritt

zur Erreichung eines fairen Beitrags für globale Gesundheit und für

den Globalen Fonds in Höhe von 1,2 Milliarden Euro (400 Millionen

jährlich). Ein Ziel, dass wir bereits seit langem fordern und das dem

Richtwert der Vereinten Nationen von 0,7 Prozent der

Bruttonationaleinkommen entspricht.

„Nun geht es darum sicherzustellen, dass die Bundesregierung

möglichst bald auch öffentlich ihren Beitrag für die

Wiederauffüllungskonferenz des Globalen Fonds bekanntgibt. Eine frühe

Bekanntgabe würde Frankreich, das mit der Ausrichtung der

Wiederauffüllungskonferenz im September 2019 erhebliche Risiken

eingegangen ist, unterstützen und weitere Länder ermutigen es

Deutschland gleichzutun. Ein passender Zeitpunkt dazu wäre das

Weltwirtschaftsforum in Davos, im Januar oder das Planungstreffen der

Wiederauffüllungskonferenz in Neu-Delhi, im Februar 2019″, sagt

Sylvia Urban, Sprecherin des Aktionsbündnis gegen AIDS.

Ein Blick auf die bisherigen Erfolge des Globalen Fonds zeigt, was

durch gemeinsame Anstrengungen der Weltgemeinschaft erreicht werden

kann. Es wurden Erfolge erzieht, die man noch vor 15 Jahren für kaum

möglich gehalten hätte:

Durch Mittel und Programme des Globalen Fonds erhielten bis 2017

17,5 Millionen Menschen Zugang zu HIV-Therapien. Alleine in 2017

erhielten zum Beispiel 696,000 HIV-positive Mütter eine Behandlung,

durch die eine mögliche Übertragung des HI-Virus auf das Kind

vermieden werden kann. Die Erfolge zeigen, dass der Globale Fonds mit

seinen Kooperationspartnern ein wirksames Instrument ist, das aus der

globalen Gesundheitsarchitektur kaum mehr wegzudenken ist. Die

Entwicklung ist richtig und wichtig, aber wir sind noch lange nicht

am Ziel. Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass aktuell noch

immer 41% der Menschen mit HIV keinen Zugang zu Therapien haben – und

dies ist untragbar.

„Um ein Ende von AIDS, TB und Malaria bis 2030 erreichen zu können

ist aber nicht nur mehr Geld notwendig, die Programme müssen

besonders von HIV betroffenen Gruppen, wie Schwule,

Drogengebrauchende, Frauen oder auch Gefangene auch erreichen. Sie

müssen sich auch weiterhin an der Einhaltung von Menschenrecht

orientieren und auf allen Ebenen, in Programmplanung und

Durchführung, die Vertreter_innen der Gruppen und die

Zivilgesellschaft einbeziehen“, fordert Klaus Koch, Sprecher des

Aktionsbündnis gegen AIDS.

Quelle: http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

Pressekontakt:

Peter Wiessner

Tel: +49 (0) 30 275 824 03

Mob: +49 (0) 163 456 85 14

Mail: wiessner@aids-kampagne.de

Aktionsbündnis gegen AIDS

Chausseestr. 128/129

10115 Berlin

