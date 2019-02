neues deutschland: Wasserwerfer der Polizei in Brandenburg werden kaum genutzt

Die Wasserwerfer-Staffel der brandenburgischen

Polizei verursachte im zweiten Halbjahr 2018 Kosten von rund 30 000

Euro. Das berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung „neues

deutschland“ (Freitagausgabe). Gespritzt haben die Spezialfahrzeuge

nach Kenntnis des Potsdamer Innenministeriums jedoch lediglich bei

Waldbränden im heißen Sommer. Die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige

(LINKE) fragt sich erneut, ob es nicht günstiger wäre, auf die

Staffel zu verzichten und in den seltenen Fällen, in denen

Wasserwerfer wirklich gebraucht werden, diese aus anderen

Bundesländern auszuleihen.

