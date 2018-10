neues deutschland: Zurück in die Zukunft – Kommentar zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den INF-Vertrag zur atomaren Abrüstung zu kündigen

INF-Vertrag, das klingt nach einer anderen Zeit:

Kalter Krieg, Mittelstreckenraketen, Sowjetunion. Der damalige

KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow, der das Abkommen 1987

gemeinsam mit US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnet hat, zeigte

sich jetzt entsetzt über Washingtons Ankündigung, die Vereinbarung

aufzukündigen. Er warf Präsident Donald Trump einen »Mangel an

Weisheit« vor, denn unter keinen Umständen sollte man

Abrüstungsverträge zerreißen. Schon gar nicht einen, der erstmals in

der Geschichte zur Abschaffung einer ganzen Waffengattung geführt hat

– bis hin zur tatsächlichen Zerstörung der erfassten Raketen und

Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500

Kilometern.

Dieser Vertrag ist auch heute eine entscheidende Säule der

Sicherheitsarchitektur und gerade für die Bundesrepublik von großer

Bedeutung. Zur Erinnerung: Vor drei Jahrzehnten ging es heftig um die

Pershing-II auf deutschem Boden. So ist der INF-Streit auch eine

Aufforderung an die Bundesregierung, sich endlich vom Konzept der

nuklearen Teilhabe in der NATO zu verabschieden und auf den Abzug

aller US-Atomwaffen aus Deutschland zu drängen. Washington und Moskau

beschuldigen sich gegenseitig, einen Abrüstungsvertrag zu verletzen.

Das schreit nach Verständigung, nach ernsthaften Verhandlungen.

Politische Kraftmeierei à la Trump führt die Welt nur weiter zurück

ins nukleare Pandämonium, in den Wahnsinn eines neuen Wettrüstens.

