Mitteldeutsche Zeitung: zu Dieselfahrverboten

Es gibt keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen,

die irgendwie eine Unschädlichkeit von 41 bis 50 Mikrogramm

nachweisen. Im Gegenteil: Die Weltgesundheitsorganisation hat die 40

Mikrogramm als den maximal akzeptablen Wert eingestuft. Sie hält aber

deutlich weniger für angemessen. Die Ansage beruht auf der

Datenanalyse, bei denen Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen in

Relation zu NOX-Werten gesetzt wurden. Merkel dürfte als Physikerin

all dies verstehen. Doch das spielt für die Kanzlerin und ihre

Minister keine Rolle. Vielmehr geht es darum, ein systematisches

Versagen über Jahre hinweg nun mit fragwürdigen Mitteln zu

kaschieren – unter besonderer Berücksichtigung der Landtagswahl in

Hessen am Sonntag.

