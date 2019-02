Neues Schuljahr startet in Afghanistan (FOTO)

Am 21. März beginnt für die 11- jährige Samira und ihre beidenSchwestern Suraja (9 Jahre) und Suheila (8 Jahre) und für vieleandere Mädchen und Jungen in Afghanistan ein neues Schuljahr. Sienehmen jeden Morgen aus ihrem Dorf Said Khel einen einstündigen,beschwerlichen Fußweg über Schotterstraßen und Felder auf sich, umzur Schule zu gehen. Ihre Familie weiß: Bildung ist wichtig – für dieKinder, aber auch für die Zukunft des Landes.

Bereits seit 1992 ermöglicht der Afghanische Frauenverein e.V.

tausenden von Kindern den Unterricht ab der ersten Klasse bis zum

Abitur. Sie besuchen unsere Bojasar- Mädchenschule bei Kabul, unsere

Roschani-Schule – ein Mädchengymnasium in der Provinz Ghazni – sowie

ein gemischtes Gymnasium in der Provinz Kunduz. Eine weitere Schule

wird dieses Jahr zum Gedenken an Roger Willemsen gebaut. Die

Neuanmeldungen steigen, denn die Chancen für ein selbstbestimmtes

Leben werden durch einen Schulabschluss größer. Helfen Sie mit, um

neue Perspektiven für eine bessere Zukunft in dem vom Krieg

traumatisierten Land zu schaffen.

Mit Ihrer Unterstützung können wir für neue Tische, Stühle,

Kleidung, Stifte, Hefte, Reparaturarbeiten an der Schule,

Lehrergehälter und Transportkosten sowie Schulbücher aufkommen.

Schon kleine Spenden bewirken Großes: Bereits 8 Euro im Monat

ermöglichen einem Kind eine Ausbildung an einer unserer Schulen. Für

Schülerinnen wie Samira, die sich wie tausende andere Kinder auf den

21. März freuen.

Bitte unterstützen Sie uns! Denn Bildung ist ein Menschenrecht!

per Online-Formular:

www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns/#spenden

Stichwort: Schulstart 2019

oder

per Überweisung auf unser Spendenkonto:

Afghanischer Frauenverein e. V.

Commerzbank AG Koblenz

IBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00

SWIFT-BIC: DRES DEFF 570

Stichwort: Schulstart 2019

Pressekontakt:

Afghanischer Frauenverein e.V. (AFV)

Nadia Nashir (Vorsitzende)

Katharinenstraße 32

49078 Osnabrück

Tel.: 05 41-4 08 99 96

info@afghanischer-frauenverein.de

Original-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell