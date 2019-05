NGOs fordern Schutz der Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten / 20. Jahrestag offene Debatte im UN-Sicherheitsrat

Humanity & Inclusion (die Dachorganisation, zu der

Handicap International Deutschland gehört) fordert zusammen mit 21

weiteren NGOs konkrete Maßnahmen, um das Leid der Zivilist/-innen in

Konfliktgebieten zu verringern. Am 23. Mai jährt sich zum zwanzigsten

Mal im Sicherheitsrat die offene Debatte über den Schutz der

Zivilbevölkerung. Die Organisationen greifen dabei auch die Forderung

des UN-Generalsekretärs, des ICRC (Internationales Rotes Kreuz) und

des Netzwerks INEW (International Network on Explosive Weapons) auf,

dass Einsätze von Explosivwaffen mit Flächenwirkung in bevölkerten

Gebieten vermieden werden müssen und dass zu diesem Zwecke eine

politische Erklärung erarbeitet werden soll.

Der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten steht in

der Woche vom 21. bis 24. Mai beim UN-Sicherheitsrat im Mittelpunkt.

Anlass ist nicht nur die aktuelle Lage in vielen Krisengebieten,

sondern auch die Jahrestage verschiedener Konventionen und

Resolutionen. So jährt sich zum 20. Mal der Jahrestag, als der

Sicherheitsrat dieses Thema überhaupt erstmals auf seine Tagesordnung

gesetzt hat. Darüber hinaus wurden 1999 zwei wichtige Resolutionen

verabschiedet: Resolution 1265 über den Schutz der Zivilbevölkerung

in bewaffneten Gebieten sowie die Resolution 1270 über den Schutz der

Zivilbevölkerung bei UN-Friedensmissionen. Außerdem jährt sich zum

70. Mal die Genfer Konvention, die aufgrund der Erfahrungen der

Weltkriege wichtige Regelungen zum weitest möglichen Schutz der

Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur vor Kriegsfolgen

festschrieben. Trotz all dieser Regelwerke leidet die

Zivilbevölkerung in vielen Ländern unter Gewalt und Kampfhandlungen.

UN-Generalsekretär Guterres: Regierungen müssen sich mit Folgen

von Explosivwaffen befassen

In seinem unlängst veröffentlichten Bericht zu diesem Thema hat

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erneut betont, wie dringend

notwendig es ist, dass sich die Regierungen mit dem menschlichen Leid

durch Einsätze von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten befassen.

Über 100 Staaten haben bereits diese Problematik als eine der großen

humanitären Herausforderungen erkannt: Bombardierung und Beschuss von

Städten und Siedlungen fordern weiterhin zahlreiche zivile Opfer,

zerstören lebensnotwendige Infrastruktur, treiben die Bevölkerung in

die Flucht und hinterlassen massive Zerstörung und Verminung. 92

Prozent der Opfer bei derartigen Einsätzen sind Zivilist/-innen.

Internationale parlamentarische Initiative gegen EWIPA

Die Hilfsorganisation Handicap International setzt sich für den

Schutz der Zivilbevölkerung ein und führt derzeit eine weltweite

Kampagne „Stop bombing civilians“ durch. HI strebt ein Ende des

Einsatzes von Explosivwaffen mit Flächenwirkung in bevölkerten

Gebieten an sowie konkrete Regelungen für die Unterstützung der

Betroffenen. So startete Handicap International gemeinsam mit INEW

eine internationale parlamentarische Initiative. Damit fordern sie

weltweit Abgeordnete auf, sich in einem gemeinsamen Appell für eine

internationale Verpflichtung einzusetzen, durch die der Einsatz von

Explosivwaffen mit Flächenwirkung in bevölkerten Gebieten beendet

wird und betroffene Menschen und Gemeinschaften unterstützt werden.

Der Appell wurde bereits von Abgeordneten aus Deutschland,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen und Belgien

unterzeichnet. Darüber hinaus gibt es eine globale Petition, mit der

Unterschriften gegen den Einsatz von Explosivwaffen mit

Flächenwirkung gesammelt werden.

Interviews mit Expertinnen

Unsere Expertin Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen

Abteilung Handicap International Deutschland, steht Ihnen gerne für

Interviews zur Verfügung. Sie sprach erst im März vor dem

Abrüstungsausschuss im deutschen Bundestag. Außerdem können Sie gerne

in New York ein Interview mit der HI Advocacy-Managerin Alma Al Osta

führen.

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

http://bit.ly/Parlamentarier-Appell

http://bit.ly/Aktion-Parlamentarier

http://bit.ly/statement-un-sicherheitsrat

http://bit.ly/stopBombing

Pressekontakt:

Huberta von Roedern

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 89/54 76 06 34

Mobil: +49 151 73 02 32 06

www.handicap-international.de

Original-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell