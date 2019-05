Bedarfsplanung muss von innovativen Versorgungsangeboten flankiert werden

Am 1. Juli tritt die neue Richtlinie des

Gemeinsamen Bundesausschusses über die Bedarfsplanung für die

vertragsärztliche Versorgung in Kraft. „Sie wird in vielen Regionen

Deutschlands zu zusätzlichen Zulassungen führen. Vor allem die

psychiatrische und neurologische sowie die haus- und kinderärztliche

Versorgung wird deutlich verbessert“, lobt der Vorstandsvorsitzende

des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch. Auch bei allen anderen

Arztgruppen werde es Neuerungen geben.

„Doch das Grundproblem, die mitunter fehlenden Ärzte und die

ungleiche Verteilung der vorhandenen Ärzte zwischen verschiedenen

Regionen Deutschlands, werden auch neue bundesweite Planungsvorgaben

nicht lösen können“, so Litsch. „Denn erstens entstehen viele

zusätzliche Kapazitäten in Regionen, in denen es schon heute offene

Vertragsarztsitze gibt. Und zweitens orientiert sich die

Bedarfsplanung weiterhin vorrangig am Modell des selbstständigen,

niedergelassenen Arztes.“

Stattdessen bräuchte es mehr innovative und sektorenübergreifende

Versorgungsformen, die auch alternative ärztliche Organisationsformen

und interprofessionelle Zusammenarbeit in den Blick nehmen. Litsch:

„Sie sind der Schlüssel dazu, wie wir auch in punkto Gesundheit

gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land schaffen

können.“

Um das zu schaffen und innovative regionale Versorgungsangebote zu

stärken, hat die AOK Ende Februar die Initiative „Stadt. Land.

Gesund.“ gestartet. Bei den dort vorgestellten Versorgungsformen geht

es u.a. um sektorenübergreifende Versorgung, Versorgungsassistenzen,

Digitalisierung oder Arztnetze. Bei allen Unterschieden der Projekte

steht eines bei allen im Vordergrund: Die Zusammenarbeit von vielen

verschiedenen Professionen aus dem Gesundheitswesen. „Denn gute

Versorgung geht nur gemeinsam. Und sie geht am besten mit den

Akteuren vor Ort“, sagt Martin Litsch.

Die neue Richtlinie zur Bedarfsplanung bietet aus Sicht der AOK

positive Anknüpfungspunkte. Dazu gehört, dass zukünftig die

Morbidität der Versicherten stärker berücksichtigt wird und alle zwei

Jahre eine Anpassung der Verhältniszahlen an die demografische

Entwicklung erfolgt. Die dadurch zusätzlich benötigten Ärzte werden

u. a. anhand der Krankheitslast auf die Planungsbereiche verteilt.

Begrüßt wird von der AOK auch, dass der G-BA seine mit dem

Terminservice- und Versorgungsgesetz hinzugekommene Kompetenz nutzt,

innerhalb von Arztgruppen Quoten festzulegen. So wird es

beispielsweise eine Mindestquote für Rheumatologen geben, die auch in

gesperrten Planungsbereichen zusätzliche Ärzte ermöglicht.

Maximalquoten für große internistische Arztgruppen sollen zu einer

gleichmäßigen Zusammensetzung der internistischen Versorgung führen.

Litsch: „Damit wird die Fehlverteilung dieser Arztgruppe endlich

aktiv angegangen.“

Mehr Informationen zu „Stadt. Land. Gesund.“:

https://www.aok-bv.de/engagement/stadt_land_gesund/.

