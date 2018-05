Nicht alle Mütter haben Blumen verdient! / Deutscher Kinderverein e.V. weist anlässlich des Muttertags mit der Aktion #VeilchenGegenVeilchen auf das Thema Gewalt gegen Kinder hin (FOTO)

Dass der Muttertag nicht nur ein Grund zur Freude ist, daraufweist der Deutschen Kinderverein e.V. in diesem Jahr mit einerbesonderen Aktion hin. Unter dem Motto #VeilchenGegenVeilchen zeigenzahlreiche Unterstützer Flagge im Netz. „Natürlich haben die meistenMütter in aller Welt für das, was sie täglich leisten, Applausverdient. Aber es gibt eben auch eine dunkle Seite, die wir nichtverschweigen dürfen. Jedes misshandelte Kind, das wir durch mehrAufmerksamkeit aus seiner Lage befreien, ist alle Anstrengungenwert“, erklärt Rainer Rettinger, Geschäftsführer des gemeinnützigenDeutschen Kindervereins, der sich den Schutz der Kinder in Bezug aufkörperliche und seelische Unversehrtheit zur Aufgabe gemacht hat.Dass auch Mütter Täterinnen sind, ist Tatsache: In etwa der Hälfteder Fälle von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung sind Frauendie Täter. Sie entstammen allen sozialen Schichten.

Kinder werden getreten, geschlagen, gequält, und jeden dritten Tag

stirbt eines von ihnen an den Folgen dieser Misshandlungen. Im Jahr

2016 wurden in Deutschland 133 Kinder getötet, im vergangenen Jahr

waren es 143. In 77 Fällen blieb es bei einem Tötungsversuch. Es sind

traurige Zahlen aus der Kriminalstatistik 2017, die belegen, dass

Kindesmisshandlung nach wie vor schrecklicher Alltag in Deutschland

ist.

Besonders oft trifft es die jüngsten: 112 der getöteten Kinder

waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als sechs Jahre (2016: 100

Kinder). Die Zahl der körperlichen Kindesmisshandlungen stieg von

4.204 (2016) auf 4.208 Kinder (2017). 1.813 von ihnen waren unter

sechs Jahren. Im Bereich des sexuellen Missbrauchs an Kindern wurden

13.539 Opfer registriert, das sind 260 Opfer pro Woche – 37

betroffene Kinder an jedem Tag.

So schlimm bereits diese Zahlen sind: Sie beziehen sich nur auf

die bekannten Fälle – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein.

„Das Dunkelfeld ist groß. Auf jedes getötete Kind kommt wohl noch

eines, bei dem es gar nicht erkannt wurde. Und es gibt Studien, nach

denen auf jeden erfassten Fall von Misshandlungen noch bis zu 50

unerkannte Fälle kommen. Andere Studien sprechen von bis zu 400 nicht

gemeldeten Misshandlungen pro bekanntem Fall“, so Prof. Dr. Michael

Tsokos und Dr. Saskia Etzold, Rechtsmediziner der Charité Berlin.

„Leider bewegen sich diese Zahlen auf beunruhigend hohem Niveau

und wir müssen uns alle, ob Politik, Justiz, Jugendämter,

Kinderschützer, Frühe Hilfen und Kinderschutz-Organisationen, die

Frage stellen, ob wir alles tun um dies zu verhindern“, so Rainer

Rettinger, Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins.

Prominente Botschafter des Deutschen Kindervereins, die Gesicht

gegen Kindesmisshandlung zeigen, sind neben vielen anderen Hannelore

Elsner, Katy Karrenbauer, Dr. Saskia Etzold, Max Mutzke, Armin Rohde,

Prof. Dr. Michael Tsokos, Nico Nothnagel, Sascha Reimann (Ferris MC),

Thomas Koch und Andreas Bourani. Letzterer sagt: „Dass jeden dritten

Tag ein Kind an den Folgen seiner Misshandlung stirbt macht mich

fassungslos. Bitte helfen Sie mit und schließen sie nicht die Augen

vor Kindesmisshandlung.“

Die aktuelle Pro-Bono-Kampagne für den Deutschen Kinderverein e.V.

wurde von Serviceplan Köln umgesetzt und von Fotograf Carsten Sander

unterstützt. Oliver Grüttemeier, Geschäftsführer von Serviceplan Köln

und selbst Vater von drei Kindern: „Beim Schwarzfahrern zeigt die

Justiz Kante – das wünsche ich mir beim Thema Kindesmisshandlung

auch!“

Unterstützt wird die Kampagne zudem durch mehrere hundert Eltern

der Content-Seeding-Plattform LINKILIKE. Mehr Informationen über die

Ziele der Aktion und die Möglichkeiten zur Unterstützung unter:

www.deutscher-kinderverein.de

Pressekontakt:

Deutscher Kinderverein e.V.

Rainer Rettinger

M: 0172 54 22 869

Original-Content von: Deutscher Kinderverein Essen e.V., übermittelt durch news aktuell