Novelle der Gebührenordnung für Ärzte Deutscher Ärztetag bestätigt Kurs der Bundesärztekammer

Erfurt, 09.05.2018 – Der 121. Deutsche Ärztetag

hat der Bundesärztekammer (BÄK) den Auftrag erteilt, die weit

fortgeschrittenen Arbeiten an dem Entwurf zur Novellierung der

Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) fortzuführen. Dies soll in enger

Abstimmung mit den Landesärztekammern und unter Einbindung der

Berufsverbände und Fachgesellschaften erfolgen.

„Der Bundesgesundheitsminister hat in seinem Grußwort zur

Eröffnung des Ärztetages die umfangreichen Arbeiten der

Bundesärztekammer als wichtigen Beitrag zur weiteren politischen

Debatte bezeichnet. Damit hat er Recht und wir bleiben in einem

konstruktiven Dialog mit dem Ministerium. Unsere Arbeiten sind die

Grundlage dafür, nach mehr als 30 Jahren Untätigkeit der Politik

endlich zu einer modernen und kontinuierlich auf dem Stand des

medizinischen Fortschritts und der Kostenentwicklung gehaltenen

ärztlichen Gebührenordnung zu kommen“, sagte Dr. Klaus Reinhardt,

Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer und Vorsitzender des

Ausschusses „Gebührenordnung für Ärzte“. Die neue GOÄ müsse

verständlicher und transparenter werden und endlich die dringend

notwendige Rechtssicherheit für Ärzte schaffen. Aktuell wird der mit

130 ärztlichen Verbänden und wissenschaftlichen-medizinischen

Fachgesellschaften sowie dem Verband der Privaten Krankenversicherung

(PKV-Verband) erarbeitete Entwurf der Leistungslegendierungen einer

betriebswirtschaftlich nachvollziehbaren Kalkulation unterzogen. Der

Ärztetag hat die BÄK nun beauftragt, diesen Prozess unter

Berücksichtigung der Eingaben der eingebundenen Verbände und

Fachgesellschaften fortzuführen. In nachvollziehbaren Hochrechnungen

unter Hinzuziehung der verfügbaren Datengrundlagen soll eine

möglichst detaillierte Folgenabschätzung sichergestellt werden.

Die Abgeordneten des Deutschen Ärztetages lehnten die von Teilen

der Politik erwogene einheitliche Gebührenordnung als Zusammenführung

von GOÄ und Einheitlichem Bewertungsmaßstab (EBM) ab. In jedem Falle

sei auszuschließen, dass die GOÄ mit dem vorgeblichen Ziel einer

Vereinheitlichung der ärztlichen Vergütungssysteme eine Anpassung an

den EBM erfährt.

In diesem Zusammenhang hob der Ärztetag hervor, dass gemäß

Beschlusslage des letztjährigen Ärztetages eine mit den Kostenträgern

der Privaten Krankenversicherung und der Beihilfe konsentierte

Amtliche Gebührenordnung für Ärzte nur dann als Vorlage für eine

Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit eingereicht

werden dürfe, sofern das duale Versicherungssystem in Deutschland

erhalten bleibt und keine einheitliche Gebührenordnung entwickelt

wird. Da mit der Beantwortung dieser Fragen erst nach der Verkündung

von ersten Ergebnissen der durch die Große Koalition einzusetzenden

wissenschaftlichen Kommission zu rechnen ist, könne ohne Zeitdruck an

einer neuen GOÄ weitergearbeitet werden.

Die 250 Abgeordneten des Deutschen Ärztetages befassen sich bis

Freitag mit gesundheits-, berufs- und sozialpolitischen Themen.

