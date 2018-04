Niedersächsische Förderbank NBank und FinTech CommneX kooperieren im Bereich Kommunalfinanzierung / Kommunen erhalten digitalen Zugang zu Förderprogrammen und Finanzierungsvermittlung

Die Digitalisierung in der Kommunalfinanzierung

schreitet voran. Die NBank – Förderbank des Landes Niedersachsen –

arbeitet künftig mit dem Münchner FinTech CommneX zusammen. Gemeinsam

ermöglichen die Partner den niedersächsischen Kommunen einen

digitalen Zugang zu den Förderkrediten der NBank und kombinieren

diesen mit der digitalen Finanzierungsvermittlung durch CommneX.

Beide Funktionen sind bereits live und können von den

niedersächsischen Kommunen genutzt werden.

„Mit der Partnerschaft unterstreichen wir unseren Anspruch als

Vorreiter im Bereich der effizienten, modernen Förderung“, sagt

Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzender der NBank. „Wir

beschreiten mit ihr neue Wege und positionieren uns als ein

Schrittmacher bei der Digitalisierung der Kommunalverwaltung.

Niedersächsische Kommunen finden nun die Förderung des Landes und

Zugang zum Finanzmarkt online aus einer Hand.“

Kommunale Nutzer haben die Möglichkeit, auf der CommneX-Plattform

im Rahmen der Kreditausschreibung direkt auch die Förderfähigkeit der

Finanzierungsvorhaben über die NBank zu prüfen. Sie unterziehen dabei

die Eckdaten der Finanzierung einer von CommneX entwickelten

Matching-Funktion. Bei grünem Licht durch die Plattform können die

erforderlichen Antragsunterlagen heruntergeladen, ausgefüllt und über

CommneX direkt an die richtigen Ansprechpartner bei der NBank

übermittelt werden. Darüber hinaus gehenden Finanzierungsbedarf

können kommunale Nutzer dann auf CommneX deutschlandweit an alle

anderen Finanzinstitute ausschreiben.

Friedrich v. Jagow, einer der Gründer und Geschäftsführer von

CommneX, freut sich über die Zusammenarbeit: „Der kommunale

Finanzmarkt ist zu großen Teilen durch öffentliche Förderbanken

geprägt. Mit der NBank haben wir einen innovativen Partner gefunden,

der mit uns die Vorreiterrolle in der Digitalisierung des

Fördergeschäfts einnimmt.“ Carl v. Halem, ebenfalls Gründer und

Geschäftsführer von CommneX ergänzt: „Mit dieser Partnerschaft setzt

CommneX seinen Weg fort, hin zu einer umfassenden Schnittstelle in

der kommunalen Finanzierungsbeschaffung. Über die Kooperation finden

Land, Kommunen und Finanzwirtschaft online effizient zusammen. Wir

sind stolz, diesen Prozess mit umsetzen zu können.“

Gemeinsam mit der NBank richtet sich CommneX nun an sämtliche

niedersächsischen Kommunen. Die Partner sehen eine Vielzahl an

Vorteilen für alle Beteiligten: Die Kommunen erhalten mit wenigen

Klicks Zugang zu Förderkrediten der NBank und gleichzeitig

Kreditgebern deutschlandweit aus einer Hand. Die NBank verringert die

Ausschreibungskomplexität und Vertriebsaufwände. Zudem gewinnt

CommneX als junges Start up eine öffentliche Förderbank als Partner

mit der Perspektive auf einen weiteren Ausbau der Kooperation.

NBank-Vorstandsvorsitzender Michael Kiesewetter erläutert: „Wir haben

natürlich beste Beziehungen zu den niedersächsischen Kommunen. Das

Kooperationsprojekt mit dem FinTech-Startup CommneX erlaubt uns nun,

den Finanzierungsbedarf der Kommunen noch schneller zu erkennen und

mit zielgenauen Angeboten darauf reagieren zu können.“

Über die NBank

Als Förderbank für Niedersachsen unterstützt die Investitions- und

Förderbank Niedersachsens – NBank – das Land bei seinen struktur- und

wirtschaftspolitischen Aufgaben. Die NBank ist der zentrale

Ansprechpartner für alle relevanten Förderprogramme der Europäischen

Union, des Bundes, des Landes und der Kommunen im Land Niedersachsen.

Über CommneX – www.commnex.de

CommneX ist der digitale Marktplatz für Kommunalkredite und

Finanzierungen kommunaler Unternehmen in Deutschland. Das

FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden

Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit

dem Frühjahr 2017 führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und

Vermittlungsplattform Finanzierungsprojekte von Kommunen, anderen

öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen

mit Kreditgebern wie Banken, Versicherungen und institutionelle

Investoren zusammen.

