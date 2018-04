„Organspende wertschätzen und in die Mitte der Gesellschaft tragen“ / Bundesweiter Tag der Organspende am 2. Juni 2018

Was wäre, wenn… jeder von uns einen

Organspendeausweis hätte, die Frage nach der Organspende eine

Selbstverständlichkeit wäre und an vielen Orten in Deutschland

Organspender und ihre Angehörigen für ihre selbstlose Entscheidung

geehrt würden? Was wäre, wenn die Organspende selbst im stressigen

Klinikalltag als selbstverständliche und lebensrettende Chance

betrachtet würde, den Willen des Verstorbenen umzusetzen und

gleichzeitig schwer kranken Patienten zu helfen. Dann wäre ein großer

Schritt getan hin zu einer Kultur der Organspende, wie wir sie aus

anderen Ländern kennen.

Die Realität sieht jedoch anders aus und Deutschland bildet nahezu

das Schlusslicht bei den Organspendezahlen im Vergleich der

europäischen Länder. In 2017 ist die Anzahl der Organspender sogar

auf einen Tiefstand der vergangenen 20 Jahre gesunken. Warum tun wir

uns in Deutschland immer noch so schwer mit diesem Thema, das Leben

retten und verlängern kann, wenn ein anderes zu Ende gegangen ist?

Umso wichtiger ist es, am 2. Juni den 797 Organspendern und deren

Familien aufrichtig zu danken. Durch sie konnten im vergangenen Jahr

2594 Organe transplantiert werden, um schwer kranken Patienten ein

neues Leben zu ermöglichen.

Seit nunmehr 36 Jahren ist der erste Samstag im Juni ein Tag des

Dankes gegenüber allen Organspendern und ihren Angehörigen und

gleichzeitig auch ein Tag der Aufklärung und des Anstoßes für jeden

Einzelnen, sich mit der Organspende auseinanderzusetzen und für die

Ärzte und Pflegekräfte, sich in den Krankenhäusern auf den

Intensivstationen dafür einzusetzen.

Die zentrale Veranstaltung zum Tag der Organspende am 2. Juni 2018

findet in Saarbrücken statt. Das ureigene Motto der Saarländer

„Großes entsteht immer im Kleinen“ verdeutlicht einmal mehr, dass

auch kleine Schritte zum Ziel führen. Eine Kultur der Organspende,

bei der das Denken an und die Frage nach einer Organspende am

Lebensende zu einer Selbstverständlichkeit werden, kann nur in

kleinen Schritten und einem gesamtgesellschaftlichen Konsens

entstehen.

Feste Programmpunkte beim Tag der Organspende sind ein

ökumenischer Dankgottesdienst, Informationszelte sowie ein

abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik und informativen

Interviews mit Betroffenen und Experten.

Alle Infos zur zentralen Veranstaltung zum Tag der Organspende am

2. Juni 2018 in Saarbrücken

Der Tag der Organspende will beides: danken und aufklären. Mit

Vorurteilen aufräumen und ganz unmittelbar zeigen, wie viel Glück ein

kleines Kreuz im Organspendeausweis bewirken kann.

Schirmherrschaft: Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes

Motto: „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“

Wo: Tbilisser Platz

Wann: 10 bis 18 Uhr

Was: Ökumenischer Dankgottesdienst in der Ludwigskirche

Bühnenprogramm mit Musik und Gesprächen

Info-Pavillons

Aktionen

Wer: Bundesverband der Organtransplantierten e.V.,

Bundesverband Niere e.V.,

Lebertransplantierte Deutschland e.V.,

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,

Deutsche Stiftung Organtransplantation,

Deutsche Transplantationsgesellschaft,

Ministerium Saarland

Infotelefon Organspende

Alle, die noch Fragen zur Organspende und Transplantation haben,

erhalten auch am Samstag, den 2. Juni 2018 von 9 Uhr bis 16 Uhr

individuelle Antworten über das Infotelefon Organspende unter der

gebührenfreien Rufnummer 0800/90 40 400.

Das Infotelefon Organspende ist ansonsten von Montag bis Freitag

zwischen 9 Uhr und 18 Uhr erreichbar. Ein qualifiziertes Team

beantwortet Fragen zur Organspende und Transplantation. Der

Organspendeausweis sowie kostenlose Informationsmaterialien können

beim Infotelefon telefonisch oder per E-Mail an

infotelefon@organspende.de bestellt werden.

