NO BORDERS – Grenzgang / Ausstellung zum Thema Menschen mit psychischer und geistiger Behinderung / Ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (FOTO)

Die neue Ausstellung der Landesvertretung zeigt Menschen, diepsychisch oder geistig behindert sind. Sie mit Respekt, auf Augenhöheund ohne falsche Vereinnahmung zu zeigen, dieses Kunststück gelingtmit No Borders – Grenzgang.

Das Projekt der GHG Pfalzblick im Arbeiter-Samariter-Bund GmbH

zeigt Fotografien von Robert Mohren und Gemälde von Tariano

Schneider, die Menschen mit ihren Gefühlen, Schwächen, Freuden und

Ängsten vorstellen – ohne unangebrachte Kunstgriffe, dafür mit Takt

und Empathie.

Wir laden Sie herzlich ein zur Ausstellungseröffnung am Mittwoch,

15. Mai 2019, um 18:30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in die

Landesvertretung Rheinland-Pfalz In den Ministergärten 6, 10117

Berlin

– mit der Keynote von Kunsthistoriker Professor Klaus Honnef

– mit Ministerpräsident a.D. Kurt Beck im Gespräch mit Hans-Jürgen

Speitel

– und musikalisch umrahmt durch Rebecca Kreyenberg

Das Grußwort hält Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des

Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales. Die

Ausstellung ist in der Landesvertretung vom 16. Mai bis zum 12. Juni

2019 täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Pressekontakt:

GHG Pfalzblick im ASB GmbH

Ulli Braun

ulli.braun@ghgimasb.de

Original-Content von: GHG Pfalzblick im ASB GmbH, übermittelt durch news aktuell