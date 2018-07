NOZ: 2400 Verstöße gegen Düngeregeln in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

2400 Verstöße gegen Düngeregeln in

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

Häufung in Bundesländern mit höchster Schweinedichte –

Bundesministerium: Mehr Beratung für Bauern nötig

Osnabrück. Die Kontrollbehörden in Niedersachsen und

Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr etwa 2400 Verstöße

gegen Düngeregeln festgestellt. Das berichtet die „Neue Osnabrücker

Zeitung“ (Freitag). Fast 1000 der Ordnungswidrigkeitsverfahren in den

Bundesländern mit der höchsten Schweinedichte Deutschlands standen

dabei im Zusammenhang mit der Düngeverordnung. Die war im vergangenen

Jahr nach anhaltenden Problemen im Umgang mit Gülle, Gärresten und

Mist verschärft worden. Seit 2014 hat sich die Zahl der

festgestellten Verstöße gegen die Verordnung in beiden Bundesländern

fast verdoppelt. Neben Dokumentations- und Deklarationsfehlern fallen

darunter auch umweltrelevante Verstöße.

Die Behörden begründeten die Zunahme der eingeleiteten Verfahren

mit intensiveren Kontrollen. Aufgrund neuer Kontrollmöglichkeiten im

Zuge der Düngereform dürfte die Zahl auch weiter steigen, hieß es.

Bauernverbands-Generalsekretär Bernhard Krüsken teilte diese

Einschätzung laut „NOZ“. Er sagte: „Eine neue Verordnung bringt

immer auch Anlaufschwierigkeiten für Landwirte und Behörden mit

sich.“ Es werde aber eine steile Lernkurve geben.

Der Europäische Gerichtshof hatte die Bundesrepublik kürzlich

verurteilt, weil in der Vergangenheit zu wenig für den Schutz des

Grundwassers vor Nitrat unternommen wurde. Auch der Ammoniak-Ausstoß

in Deutschland ist deutlich zu hoch. Beide Stoffe stammen

größtenteils aus der Landwirtschaft und gelangen beispielsweise beim

Düngen in die Umwelt. Der Naturschutzbund NABU kritisierte, die neue

Düngeverordnung werde die Probleme nicht lösen. Es dürfe nach wie vor

zu viel Gülle ausgebracht werden.

Das Bundesumweltministerium sieht in der reformierten Verordnung

nur einen Baustein. Die Zahl der Verstöße zeige, dass es nicht allein

reiche, neue Regeln zu erlassen, sagte eine Sprecherin der „NOZ“.

„Wir brauchen eine begleitende Beratung der Landwirtinnen und

Landwirte, die auf die Erfüllung von Umweltanforderungen ausgerichtet

ist und eine EU-Agrarförderung, die eine umweltfreundliche

Landwirtschaft belohnt.“

